Flughafen Zürich: Flugverkehr wächst im Mai 2026 trotz geopolitischer Unsicherheiten

Der Flughafen Zürich verzeichnete im Mai 2026 einen Anstieg der Flugbewegungen um 5,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Insgesamt wurden 25'071 Starts und Landungen gezählt. Das Wachstum wird vor allem vom Europaverkehr getragen, während Interkontinentalflüge rückläufig waren. Seit dem Iran-Konflikt Ende Februar nimmt der Verkehr kontinuierlich zu, liegt aber noch unter dem Niveau von 2019.

Der Flughafen Zürich verzeichnete im Mai 2026 einen weiteren Anstieg der Flugbewegungen trotz geopolitischer Spannungen. Insgesamt fanden 25'071 Starts und Landungen statt, ein Plus von 5,1 Prozent gegenüber Mai 2025.

Der verkehrsreichste Tag war der 22. Mai mit 884 Flugbewegungen. In den ersten fünf Monaten 2026 wurden 106'715 Flugbewegungen gezählt, 4,1 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Zum Vergleich mit dem Vor-Corona-Niveau von 2019 fehlen noch 1,6 Prozent.

Seit Beginn des Iran-Konflikts Ende Februar hat der Flugverkehr in Zürich kontinuierlich zugenommen, nach bereits positiven Zahlen für März und April schnitt auch Mai über dem Vorjahreswert ab. Das Wachstum wird vor allem durch den Europaverkehr getragen, während die Interkontinentalflüge zurückgingen. Die erfassten Daten basieren auf der täglich aktualisierten Statistik für Flüge nach Instrumentenflugregeln (IFR), die Linien-, Fracht-, Geschäfts- und Privatflüge umfasst.

Diese Flugbewegungszahlen gelten als wichtiger Indikator für die Verkehrsentwicklung, können jedoch aufgrund von Auslastung und Flugzeuggrösse von den tatsächlichen Passagierzahlen abweichen





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