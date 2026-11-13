Flughafen Zürich: 15 Millionen Franken für neue Toiletten und Ende der Händetrockner

Der Flughafen Zürich investiert 15 Millionen Franken in die Modernisierung von 44 Toilettenanlagen. Elektrische Händetrockner werden durch Papiertücher ersetzt, und erstmals entsteht ein geschlechtsneutrales WC.

Der Flughafen Zürich führt eine umfassende Modernisierung seiner sanitären Anlagen durch und gibt dabei den Einsatz elektrischer Händetrockner auf. Insgesamt werden 44 der 800 bestehenden Toiletten auf dem Gelände in Kloten renoviert. Der Flughafen beteiligt sich mit einem Investitionsvolumen von rund 15 Millionen Franken an den Umbauarbeiten vor und nach der Sicherheitskontrolle.

Verzicht auf elektrische Trockner zugunsten von Papier

Die Nutzung der sanitären Einrichtungen verändert sich durch den Umbau signifikant, da Gäste auf die bekannten elektrischen Geräte verzichten müssen. Die bereits installierten Kombi-Geräte von Dyson werden vollständig entfernt und durch Einweg-Papiertücher ersetzt. Eine Sprecherin des Flughafens Zürich erklärt, dass die Erfahrung gezeigt habe, dass Papierhandtücher von den Kunden deutlich besser angenommen werden.

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Obwohl elektrische Händetrockner oft mit einer besseren Umweltbilanz werben, sind die Dyson-Geräte in der Vergangenheit auf Kritik gestoßen. Die Betreiber verweisen darauf, dass die Geräte dazu tendieren könnten, Wasser, Seife und potenziell auch Krankheitserreger in der Luft zu verteilen. Die Entscheidung für Papiertücher dient somit auch der Hygiene und der Kundenzufriedenheit.

Größere Kabinen und erste geschlechtsneutrale Anlage

Nach Abschluss der Umbauarbeiten bieten die Toilettenkabinen mehr Raum, was die Bewegungsfreiheit der Nutzer verbessert. Die Raumgestaltung wird so angepasst, dass Personen besser aneinander vorbeikommen können. Zudem sollen in einigen Anlagen neben den vorhandenen Wickeltischen auch spezielle Kinder-WCs installiert werden.

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Experiment mit geschlechtsneutralem WC vor der Sicherheitskontrolle

Eine besondere Neuerung stellt die Umwandlung einer Toilettenanlage vor der Sicherheitskontrolle in ein geschlechtsneutrales WC dar. Dies markiert einen experimentellen Schritt für den Flughafen Zürich, um erste Erfahrungen mit diesem Angebot zu sammeln. Die Sprecherin des Flughafens Zürich betont, dass man die Akzeptanz bei den Passagieren evaluieren möchte, bevor eine mögliche Erweiterung erwogen wird.

Umfang der Renovierung und technische Details

Insgesamt umfasst das Projekt die Renovierung von 44 Toilettenanlagen auf dem gesamten Flughafenareal. Zwei der Anlagen im sogenannten Airside-Center, die jeweils einen Bereich für Herren, Damen und Menschen mit Behinderungen umfassen, sind bereits renoviert. Der Rest der 800 WCs auf dem Gelände wird in den kommenden Monaten schrittweise modernisiert, um den gestiegenen Anforderungen an Komfort und Hygiene gerecht zu werden.