Nach mehr als einem halben Jahrhundert muss der Flughafen Paderborn/Lippstadt seine Pistenbezeichnungen anpassen. Grund ist die fortschreitende Verschiebung des magnetischen Nordpols, die die Orientierung der Bahnen zur magnetischen Nordrichtung verändert. Neben der Neumarkierung werden auch Beschilderungen und technische Systeme umgestellt sowie energiesparende LED-Technik eingeführt.

Der Flughafen Paderborn/Lippstadt passt nach über fünfzig Jahren die Bezeichnungen seiner Start- und Landebahn an, um der Verschiebung des magnetischen Nordpols Rechnung zu tragen. Die 2180 Meter lange Piste wird künftig in südwestlicher Richtung als Bahn 23 geführt, während sie zuvor die Kennzeichnung 24 trug.

In der nordöstlichen Richtung ändert sich die Nummerierung von 06 auf 05. Diese Anpassung ist notwendig, da die Bezeichnung von Start- und Landebahnen sich nach ihrem Winkel zur magnetischen Nordrichtung richtet. Verändert sich dieser Winkel ausreichend, müssen die Bezeichnungen aktualisiert werden, um Piloten eine korrekte Orientierung zu bieten. Das Projekt am Flughafen Paderborn/Lippstadt umfasst neben der Neumarkierung der Piste auch den Austausch von Beschilderungen auf den Rollwegen und Vorfeldern.

Zudem müssen Dokumentationen, IT-Systeme und technische Anlagen an die neuen Bezeichnungen angepasst werden. Gleichzeitig setzt der Flughafen auf moderne LED-Technik, wodurch die Leistungsaufnahme der Schilder von bisher 220 auf 108 Watt pro Einheit sinkt. Diese Maßnahme trägt nicht nur zur Genauigkeit bei, sondern auch zur Energieeffizienz und Nachhaltigkeit des Betriebs bei. Die Arbeiten sind Teil einer weltweiten Entwicklung, bei der many Flughäfen ihre Bahnbezeichnungen an die geänderten magnetischen Bedingungen anpassen müssen.

In den kommenden Jahren wird erwartet, dass weitere Luftverkehrsknotenpunkte ähnliche Änderungen vornehmen, um die Sicherheit im Flugverkehr langfristig zu gewährleisten





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