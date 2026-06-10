Flughafen Bern: Neues Geschäftsmodell bringt Erfolg

Der Flughafen Bern hat ein neues Geschäftsmodell eingeführt, das die Infrastruktur kostendeckend, gar leicht profitabel betreiben lässt. Die Nachfrage nach Flugreisen ist sehr hoch, und der Flughafen Bern ist in der Lage, die Infrastruktur mit diesem Modell zu finanzieren.

Ab Bern geht es neu direkt nach Mykonos und Malta. Flughafen-Chef Urs Ryf spricht mit dem BärnerBär über volle Flugzeuge und veränderte Reisegewohnheiten. Sehr gut, wirklich.

Am Ostersamstag nahmen die Charterflüge ihren Betrieb auf. Seit diesem Jahr werden 16 Destinationen angeflogen und die Flugzeuge sind sehr gut ausgelastet. Die Infrastrukturbetreiberin hat nur wenig Einfluss auf das Streckennetz, das obliegt dem Reiseveranstalter oder einer Airline selbst. Wir stehen aber selbstverständlich in engem Austausch und analysieren gemeinsam den Markt.

Pro Jahr ein bis zwei zusätzliche Ziele ins Angebot aufzunehmen ist eine Option - die andere, die Verbindungen zu verdichten, sprich: Bestimmte Ziele häufiger anzusteuern. Das Wachstum soll nachhaltig sein. Palma und Kreta sind enorm beliebt. Und auch Calvi, Korsika, wird von den Gästen äusserst geschätzt.

Die Flüge sind regelmässig ausgebucht. Malta war quasi ein Zufall: Rolf Meier Reisen, der Anbieter für die Kanalinseln Jersey und Guernsey, suchte eine neue Airline, da jene des letzten Jahres (Blue Island, d. Red. ) Insolvenz anmeldete.

, die dann den Zuschlag erhielt. Anstatt die Maschine nun jedes Mal leer von Malta nach Bern fliegen zu lassen, um anschliessend die Kanalinseln zu bedienen, wurde Malta ins Programm aufgenommen. Nein, diese Pläne liegen in der Schublade. Eine gewisse Nachfrage wäre da, doch im Winter sind die Wetterbedingungen hier teilweise schwierig.

A320 bedient. Wie wichtig ist das für Sie? Chair flog Bern schon bis 2019 an, allerdings mit einer kleineren Maschine. Wir waren enorm glücklich, als wir hörten, dass Belpmoos Reisen die Andalusien-Verbindung bei Chair eingekauft hat.

Ein A320 ist für Belp eigentlich zu gross - er kann hier zwar operieren, aufgrund der Pistenlänge dürfen aber bloss 120 der 180 verfügbaren Plätze besetzt werden. Dennoch sehe ich das als grosse Chance. Chair wird mit dem A320er jetzt Erfahrungen sammeln. Wer weiss, ob daraus mehr entsteht.

Bei Chartern wird anders kalkuliert: Man vermarktet das gesamte Reisepaket und nicht bloss den einzelnen Sitzplatz. Würde eine Airline hingegen im eigenen Risiko fliegen, würde das tatsächlich kaum Sinn machen. Zurückgreift und beobachtet, an welchen Tagen für welche Destinationen eine Nachfrage besteht. Diese wird gebündelt, daraus entsteht ein dynamisches Angebot.

So sieht es das mittelfristige Geschäftsmodell vor. Um die Prozesse zu testen, wurde entschieden, Bern - München als Ergänzung anzubieten. Wir fanden die Überlegung interessant, weil sie zeigen wird, wie hoch die Nachfrage in die bayerische Hauptstadt effektiv ist. Wenn sie sich bestätigt, kann man künftig vielleicht wieder eine reguläre Anbindung nach München schaffen, wie sie ja bereits in der Vergangenheit existierte.

Ich kenne die genauen Zahlen von Travelcoup nicht. Es ist davon auszugehen, dass das Unternehmen ein Defizit eingefahren hat, obschon ich die Idee nach wie vor lässig finde. Wir sind zufrieden. Ergänzend möchte ich bei diesen Zahlen erwähnen, dass wir keine öffentlichen Mittel erhalten.

In der Vergangenheit flossen für bestimmte Leistungen Bern in der Lage, die Infrastruktur mit diesem Geschäftsmodell kostendeckend, gar leicht profitabel zu betreiben. Darauf sind wir stolz. Ein Punkt ist in diesem Zusammenhang wichtig. Generiert rund die Hälfte seiner Erträge aus dem Non-Aviation-Bereich.

Nur so ist es möglich, eine solche Infrastruktur zu finanzieren. Das ist für uns eine riesige Herausforderung: Wie erwirtschaften wir mit 60'000 Passagieren Zusatzerträge aus Mietflächen? Ich gehe davon aus, dass die Flüge nach Andalusien im Juli und August ausgesetzt werden, weil zunehmend eine Verlagerung der Hauptsaison in das Frühjahr und den Sommermonaten stattfindet. Nein, ich würde das jedoch begrüssen.

Erst kürzlich erhielt ich diesbezüglich eine Anfrage von Passagieren. Finnland wäre zudem gar eine Winterdestination inklusive Polarlichtern. Interessiert zeigen sich viele; wenn es darum geht, das kommerzielle Risiko dann tatsächlich auf sich zunehmen, zeigen sich die meisten Veranstalter aber zurückhaltend. Im BärnerBär-Interview vom letzten Jahr meinten Sie, es sollte möglich sein, jährlich wieder 100'000 Passagiere zu erreichen.

Haben Sie sich für dieses Jahr ein Ziel gesetzt? Aufgrund des gestiegenen Angebots gehen wir davon aus, 2026 einige tausend Passagiere mehr zählen zu dürfen. Mittelfristig wäre eine sechsstellige Zahl schön, derzeit liegen wir bei zirka 60'000. Absolut.

Die Nachfrage nach Flugreisen ist sehr hoch. Zürich meldet ein Allzeithoch, Flugscham ist kein Thema mehr. Das ist übrigens einer der grossen Vorteile der Aviatik: Flugzeuge heben in der Regel voll ab. Was sowohl ökonomisch wie ökologisch sinnvoll ist.

Ryf: Heute ist der Flughafen Bern in der Lage, die Infrastruktur mit diesem Geschäftsmodell kostendeckend, gar leicht profitabel zu betreiben





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