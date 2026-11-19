Polizei Basel-Landschaft ermittelt wegen Unfallflucht in Reinach: Grauer BMW mit Aargauer Kennzeichen berührte 17-jährigen Velofahrer im Kägenkreisel und flüchtete vom Tatort.

Die Polizei Basel-Landschaft ermittelt aktuell nach einem schweren Verkehrsunfall in Reinach, bei dem ein 17-jähriger Velofahrer zu Fall kam und sein Radfahrer schwer verletzt wurde. Der Vorfall ereignete sich am Dienstagmorgen gegen 8.30 Uhr im sogenannten Kägenkreisel, einer vielbefahrenen Kreuzung im Bezirk Liestal. Ein Autofahrer ist nach der Kollision nicht bei der Unfallstelle geblieben, sondern hat das Fahrzeug ohne Überprüfung des verletzten Jugendlichen gesteuert und die Szene verlassen. Die Behörden halten den Vorfall für einen klassischen Unfall mit Fahrlässigkeit und unbeteiligtem Verlassen der Unfallstelle, der strafrechtliche Konsequenzen nach sich zieht.

Detaillierter Ablauf des Zusammenstosses

Den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen zufolge bewegte sich der 17-jährige Velofahrer am frühen Morgen auf der Kägenstrasse Richtung Kreisverkehr. Sein Ziel war es, den Kreisel über die zweite Ausfahrt zu verlassen, die in Richtung Aumattstrasse führt. Gleichzeitig näherte sich ein Personenkraftwagen von der Bruggstrasse her an, die von Dornach kommend in den Kreisverkehr mündet. Beim Einfahren in den Verkehrsfluss kam es mutmasslich zu einer seitlichen Berührung zwischen dem Fahrrad des Jugendlichen und dem Auto. Diese Kollision warf den Radfahrer zu Boden, was zu seinen Verletzungen führte. Es besteht der dringende Verdacht, dass der Fahrzeuglenker die Verantwortung für das Geschehen nicht anerkennt und flüchtet.

Also read Wie viel Fahrfreude steckt im BMW i3?

Polizeiliche Fahndung nach dem gesuchten Fahrzeug

Die Ermittler der Polizei Basel-Landschaft haben die Fahndung nach dem Fluchtfahrzeug intensiviert. Bei dem gesuchten Auto handelt es sich dem Anschein nach um einen grösseren BMW, dessen Farbe als grau beschrieben wird. Ein entscheidendes Unterscheidungsmerkmal für die Identifizierung des Fahrzeugs sind die Aargauer Kontrollschilder. Die Behörden gehen davon aus, dass sich das Fahrzeug nach dem Unfall in unbekannte Richtung von der Unfallstelle entfernt hat. Die Suche nach Zeugen und möglichen Spuren des Fahrzeugs im Umfeld des Kägenkreises hat Vorrang, um den Lenker und das Fahrzeug schnellstmöglich zu orten.

Advertisement

Appell an die Öffentlichkeit und Zeugen

Die Polizei richtet einen direkten Appell an alle Bewohner der Region und Autofahrer, die in der vergangenen Woche in der Nähe des Kägenkreises unterwegs waren. insbesondere werden Personen gebeten, die möglicherweise Aufzeichnungen ihrer Fahrten oder Mobiltelefone mit Bildern haben, sich mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen. Jeder Hinweis, der zur Identifizierung des grauen BMWs oder zur Klärung der Unfallhergänge beiträgt, wird als wertvoll erachtet. Die Behörden betonen die Dringlichkeit, da Zeugenaussagen oft flüchtig sind und zeitnahe Befragungen die Erfolgschancen der Ermittlungen signifikant erhöhen.

Kontaktmöglichkeiten für Informationsweitergabe

Falls Sie den Vorfall mitverfolgt haben oder Fragen zu den Umständen des Zusammenstosses haben, steht die Polizei Basel-Landschaft unter der Telefonnummer 061 553 35 35 zur Verfügung. Es wird empfohlen, alle relevanten Details, wie Fahrtrichtungen, eventuelle Unfallbeteiligte oder sichtbare Beschädigungen am Fahrzeug, so genau wie möglich zu notieren. Die Bereitschaft der Bevölkerung, aktiv an der Aufklärung mitzuwirken, ist für den Erfolg der Fahndung unerlässlich. Die Polizei dankt im Voraus für das hohe Mass an Mitgefühl und der kooperationsbereiten Hilfeleistung bei der Verfolgung des Tathintergrunds.