Flüchtender Rote Brigaden Täter Leonardo B. in Argentinien gesucht

Argentinien sucht den Ex-Terroristen Leonardo B., der an der Moro-Entführung beteiligt war. Die Behörden setzen eine Belohnung aus und verhängen Haftbefehl.

Das argentinische Sicherheitsministerium hat ein Suchverfahren nach dem italienischen Terroristen Leonardo B. eingeleitet, um einer drohenden Auslieferung vorzubeugen. Der ehemalige Angehörige der Roten Brigaden ist seit Kurzem untergetaucht, nachdem er sich durch ein Seilrutschen aus seiner fünften Etage seinem Hausarrest entzogen hatte. Um die Ermittler bei der Lokalisierung des Gesuchten zu unterstützen, hat die Regierung in Buenos Aires eine Belohnung in Höhe von umgerechnet knapp 11.800 Euro ausgelobt.

Ermittlungsdruck und Fluchtmechanismus

Die aktuelle Fahndung wird durch einen neu ergangenen argentinischen Haftbefehl gegen Leonardo B. befeuert, der im direkten Zusammenhang mit laufenden Auslieferungsverfahren steht. Laut Berichten der lokalen Zeitung La Nación, die sich auf Informationen aus den Reihen der Ermittlungsbehörden stützt, hat der Flüchtling seine Fußfessel abgelegt, bevor er die Wohnung verlassen hat. Dieser Schritt erfolgte strategisch, um jede elektronische Überwachung zu umgehen und die Spuren für die Suche zu verwischen. Die Behörden gehen davon aus, dass der Mann versuchte, sich der bevorstehenden Festnahme durch die lokalen Sicherheitskräfte zu entziehen, um nicht an Italien überstellt zu werden.

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Geschichte der Verurteilungen und Statuswechsel

Die rechtliche Vorgeschichte von Leonardo B. ist durch wiederholte Inhaftierungen und Freilassungen gekennzeichnet, die sich über zwei Jahrzehnte erstrecken. Der Italiener wurde erstmals im Jahr 2002 in Argentinien festgenommen, jedoch später freigelassen und erhielt dort den Status als anerkannter Flüchtling. Diese rechtliche Position ermöglichte es ihm lange Zeit, sich legal im Land aufzuhalten, obwohl gegen ihn internationale Ermittlungen liefen. Im Jahr 2024 änderte sich diese Situation jedoch grundlegend, als sein Flüchtlingsstatus aberkannt wurde. Nach einer erneuten Festnahme kam er vorübergehend wieder frei, befand sich jedoch zuletzt unter strenger Beobachtung im Rahmen eines Hausarrests.

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Zentrale Rolle bei der Entführung Aldo Moros

Der Kernpunkt der internationalen Fahndung liegt in der historischen Verantwortung von Leonardo B. für die Vorbereitung der tödlichen Entführung des christdemokratischen Politikers Aldo Moro im Jahr 1978. Die Roten Brigaden verschleppten den damaligen Parteivorsitzenden im März desselben Jahres in Rom, wobei fünf Leibwächter Moro erschossen wurden. Nach 55 Tagen Gefangenschaft wurde der Leichnam des Politikers, der zweimal Ministerpräsident Italiens war, in einem Auto in Rom aufgefunden. Leonardo B. wird vorgeworfen, maßgeblich an der Planung dieser Aktion beteiligt gewesen zu sein, die zu einer der tiefsten Krisen der italienischen Republik führte.

Finanzierung des Terrorismus durch Geiselnehmerpressung

Neben der Beteiligung an der Moro-Aktion lastet man Leonardo B. konkrete Straftaten zur Finanzierung terroristischer Aktivitäten an. Er wird beschuldigt, den Geschäftsmann Piero Costa in Genua entführt zu haben. Für die Freilassung Costa's verlangten die Entführer ein Lösegeld in Millionenhöhe, das nach Zahlung ebenfalls freigelassen wurde. Das erworbene Kapital diente explizit dazu, eine Wohnung in Norditalien zu beschaffen, die später als Versteck für die Festhaltung Aldo Moros bis zu dessen Ermordung diente. Diese Verbindung zwischen Entführung und Beschaffung des Tatorts macht Leonardo B. zu einer zentralen Figur in den strafrechtlichen Verfahren beider Länder.