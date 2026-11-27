Die Inhaftierte Rebecca Taylor entkam in New Mexico während der Essenspause ihrer Bewacher. Die Fahndung nach der Schwangeren läuft auf Hochtouren mit einem Preisgeld von bis zu 5.000 US-Dollar.

Die 26-jährige Häftlinge Rebecca Taylor ist in New Mexico während einer Mahlzeitpause ihrer Bewacher aus dem Custody-Transportfahrzeug entflohen. Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Mittwoch, als Taylor sich auf dem Rückweg von einem Vorsorgetermin befand, da sie schwanger ist. Ihre Bewacher hatten das Fahrzeug an einer Filiale der Fast-Food-Kette Whataburger abgestellt, um etwas zu essen zu kaufen, was der Behörde als entscheidende Lücke im Sicherungskonzept gilt.

Ablauf der Flucht und Fahndungsstrategie

Derzeit ist die Polizei öffentlich auf der Suche nach Rebecca Taylor, um die Fahndung zu intensivieren. Die Beamten durchsuchen dabei unter anderem Fernbusse und Schnellzüge im gesamten Bundesstaat, wobei die Suche bisher ohne Erfolg blieb. Um die Bevölkerung zur Mithilfe zu bewegen, hat die zuständige Behörde ein Preisgeld von bis zu 5.000 US-Dollar für Hinweise ausgesetzt, die direkt zur Festnahme der Entflohenen führen. Die Behörden gehen davon aus, dass Taylor die Region schnell verlassen hat, um der Fahndung zu entgehen.

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Ort des Geschehens und Sicherheitslücken

Taylor war im Gefängnis der Kleinstadt Grants inhaftiert, die sich gut eine Autostunde westlich der Großstadt Albuquerque befindet. Laut Berichten US-amerikanischer Medien hielten ihre Bewacher am Mittwoch an der Whataburger-Filiale an, als die Flucht gelang. Eine Sprecherin der Gefängnisbehörde erklärte dem "Albuquerque Journal", dass eine der drei begleitenden Personen zwar in der Nähe von Taylor geblieben sei, sich jedoch nicht innerhalb des Fahrzeugs befunden habe. Diese räumliche Distanz zwischen Bewacher und Häftling ermöglichte es Taylor, die Kontrolle über die Situation zu nehmen und zu entkommen.

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Herkunftsdelikt und persönlicher Hintergrund

Rebecca Taylor verbüßte eine sechsjährige Haftstrafe, die aufgrund wiederholter Diebstähle und Einbrüche verhängt wurde. Als Schwangere unterlag sie während der Inhaftierung besonderen medizinischen Versorgungsanforderungen, was die regelmäßigen Vorsorgetermine außerhalb des Justizvollzugs notwendig machte. Die Kombination aus ihrem kriminellen Vorstrafenregister und dem aktuellen Schwangerschaftsstatus erhöht die Dringlichkeit der Fahndung, da unbekannte Faktoren ihre nächsten Schritte beeinflussen könnten.

Sicherung des Fahrzeugs und aktueller Status

Das von Taylor verwendete Fahrzeug wurde später in Albuquerque gefunden. Darin lag auch ihre orangefarbene Gefängniskleidung, wie mehrere US-Medien bestätigten. Der Fund der Kleidung und des Wagens gilt als wichtiger, jedoch unbefriedigender Schritt in der Ermittlung. Von der 26-Jährigen selbst fehlt jede Spur, was die Hoffnung der Behörden auf eine spontane Rückkehr zunichte macht und den Fokus auf eine aktive, landesweite Suche lenkt.