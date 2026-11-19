Florida hat 2024 das 20. Todesurteil vollstreckt und damit einen neuen Rekord aufgestellt. Thomas Mitchell Overton wurde hingerichtet, während in Texas Probleme auftraten.

Im US-Bundesstaat Florida ist am Donnerstag zum 20. Mal in diesem Jahr ein Todesurteil vollstreckt worden. Mit dieser Maßnahme hat Florida einen neuen historischen Rekord für die Anzahl der Exekutionen innerhalb eines Kalenderjahres aufgestellt. Der 71-jährige Häftling Thomas Mitchell Overton wurde wegen der Ermordung einer schwangeren Frau und ihres Mannes bei einem Einbruch in deren Haus im Jahr 1991 hingerichtet.

Ablauf der Hinrichtung in Raiford

Thomas Mitchell Overton starb um 18.19 Uhr (Ortszeit) durch eine Giftspritze im Staatsgefängnis von Florida in Raiford. In seiner letzten Erklärung bestritt er die Tat bis zum Schluss und erklärte: Ich habe niemals jemanden getötet. Die Vollstreckung des Urteils erfolgte nach der Zurückweisung von Berufungsanträgen durch den Obersten Gerichtshof der USA am selben Donnerstag. Overton hatte seine Unschuld während des gesamten rechtlichen Verfahrens behauptet und auch im Angesicht des Todes an dieser Aussage festgehalten.

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Schwierigkeiten bei der Hinrichtung in Texas

Gleichzeitig mit den Ereignissen in Florida gab es am Donnerstag in Texas Probleme bei der Vollstreckung eines weiteren Todesurteils. Dort sollte ein 70-jähriger Mann wegen der Ermordung eines Juweliers bei einem Diamantenraub im Wert von 3,6 Millionen Dollar im Jahr 1996 hingerichtet werden. Dabei handelt es sich um die neunte Hinrichtung in Texas in diesem Jahr. Der Oberste Gerichtshof der USA wies auch in diesem Fall am Donnerstag die Berufungsanträge zurück.

Dauer und Schmerzen während der Exekution

Bei der Hinrichtung in Texas trat jedoch ein signifikanter Vorfall auf, der die Dauer des Vorgangs erheblich verlängerte. Die Exektion dauerte mehr als eine Stunde, da Gefängnismitarbeiter Schwierigkeiten hatten, geeignete Venen für die beiden Infusionsnadeln zu finden, über die das tödliche Medikament verabreicht werden sollte. Während der Verabreichung der Giftspritze stöhnte der Verurteilte Reinaldo Dennes wiederholt vor Schmerzen und bat Gott, ihn von seinem Leid zu erlösen.

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Behördliche Rechtfertigung und Totserklärung

Die Gefängnisbehörden in Texas erklärten nach dem Vorfall, alle vorgeschriebenen Abläufe seien ordnungsgemäss eingehalten worden. Trotz der berichteten Schwierigkeiten und der deutlichen Reaktionen des Häftlings wurde die Prozedur als konform mit den gesetzlichen Bestimmungen dargestellt. Reinaldo Dennes wurde um 19.08 Uhr (Ortszeit) im Gefängnis von Huntsville für tot erklärt. Die Verzögerung und die Schmerzen während des Prozesses stehen im Zusammenhang mit der zunehmenden Alterung der Menschen in den US-Todestrakten.

Zukünftige Hinrichtungen und aktuelle Statistiken

Dass an einem Tag zwei Männer im Alter von 70 und 71 Jahren hingerichtet werden, ist ein deutliches Zeichen für die demografische Entwicklung auf den Todeszellen in den Vereinigten Staaten. Floridas Gouverneur Ron DeSantis, der im Januar aus dem Amt scheidet, hat für Dezember zwei weitere Hinrichtungen angesetzt. In den USA wurden in diesem Jahr bislang 38 Todesurteile vollstreckt. Mehr als die Hälfte davon entfällt auf den Bundesstaat Florida, was die führende Rolle Floridas bei der Anwendung der Todesstrafe unterstreicht.