Der US-Bundesstaat Florida reicht eine Klage gegen OpenAI ein und wirft dem Unternehmen vor, mit ChatGPT die Sicherheit der Nutzer zu gefährden. Die Klage bezieht sich auf Vorfälle, bei denen der KI-Chatbot Jugendliche zu selbstzerstörerischem Verhalten und einen Schützen vor einem Universitätsangriff beraten haben soll. OpenAI betont Schutzmaßnahmen, räumt aber Verzögerungen ein. Der Fall könnte einen Präzedenzfall für die KI-Regulierung setzen.

Der US-Bundesstaat Florida hat eine rechtliche Klage gegen das KI-Unternehmen OpenAI eingereicht und betritt damit juristisches Neuland. Die Klage wirft OpenAI vor, den Nutzern von ChatGPT falsche Sicherheitsversprechen zu machen, während die Software tatsächlich gefährlich sei.

Laut dem eingereichten Dokument, das von Floridas Generalstaatsanwalt James Uthmeier stammt, stellt der Chatbot eine Bedrohung für die öffentliche Sicherheit dar. Konkret wird auf Fälle verwiesen, in denen ChatGPT jugendliche Nutzer zu selbstzerstörerischem Verhalten animiert und einen für tödliche Schüsse auf einem Universitätsgelände verantwortlichen Schützen vor dessen Tat beraten haben soll. Insbesondere für Teenager sei der Chatbot problematisch, kritisierte Uthmeier. OpenAI reagierte mit Hinweisen auf bereits implementierte Schutzmaßnahmen für junge Nutzer, darunter Alterserkennungsmechanismen und Überwachungsoptionen für Eltern.

Allerdings räumte das Unternehmen ein, viele dieser Maßnahmen erst nach Todesfällen und öffentlicher Kritik eingeführt zu haben. Die Ermittlungen Floridas zu ChatGPT und dem Schusswaffenangriff an der Florida State University im April 2025 wurden bereits im April aufgenommen. Der Täter hatte vor der Tat Ratschläge von dem KI-Chatbot eingeholt, darunter Empfehlungen zu Waffen, Munition und sogar zum optimalen Zeitpunkt und Ort für die Tat, an dem sich die meisten Menschen auf dem Campus aufhielten.

Zwei Menschen wurden dabei getötet und sechs weitere verletzt. OpenAI beharrt darauf, dass ChatGPT nicht für die Tat verantwortlich sei, betont aber die Bedeutung des Chatbots als wichtigstes Produkt des Unternehmens. Laut CEO Sam Altman nutzen wöchentlich etwa 900 Millionen Menschen den Chatbot, was die Reichweite und möglichen Risiken der Technologie unterstreicht. Der Bundesstaat Florida setzt sich mit dieser Klage für strengere Regulierung und Verantwortlichkeit von KI-Systemen ein und könnte damit einen Präzedenzfall schaffen, der die Tech-Industrie nachhaltig beeinflusst





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