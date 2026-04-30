Florida passt Wahlkreise an – Republikaner hoffen auf vier zusätzliche Sitze

Der Bundesstaat Florida hat eine umstrittene Neugliederung seiner Wahlkreise beschlossen, die den Republikanern vier zusätzliche Sitze im US-Repräsentantenhaus bescheren könnte. Die Maßnahme wird von den Demokraten als verfassungswidrig kritisiert und könnte gerichtlich angefochten werden.

Der Bundesstaat Florida hat vor den US-Zwischenwahlen im November einen umstrittenen Neuzuschnitt seiner Wahlkreise eingeleitet. Die republikanisch dominierten Kammern des Landesparlaments stimmten am Dienstag für eine neue Aufteilung der 28 Wahlbezirke, wie das Repräsentantenhaus von Florida mitteilte.

Medienberichten zufolge könnte diese Umstrukturierung den Republikanern vier zusätzliche Sitze im US-Repräsentantenhaus in Washington bescheren. Der Plan muss noch vom republikanischen Gouverneur Ron DeSantis genehmigt werden, was jedoch als Formsache gilt, da er den Vorschlag selbst am Montag eingebracht hatte. Kritiker werfen der Regierung vor, mit dieser Maßnahme gezielt die politischen Chancen der Demokraten zu schwächen. Die Verfassung Floridas verbietet ausdrücklich, Wahlkreise zum Vor- oder Nachteil von Parteien oder Amtsträgern zu verändern.

Dennoch wird erwartet, dass die Neugliederung möglicherweise gerichtlich angefochten wird. Der Vorstoß der Republikaner ist Teil eines landesweiten Kampfes um bessere Aussichten bei der Zwischenwahl im November, bei der die Republikaner ihre knappe Mehrheit im US-Kongress verteidigen wollen. Erst vor kurzem hatten die Demokraten in Virginia ihre Wahlkreise per Volksentscheid neu gefasst, was ihnen ebenfalls vier Sitze bringen könnte. Auch in Texas und Kalifornien wurden die Bezirke bereits neu aufgeteilt.

Das sogenannte Gerrymandering, also die strategische Neugliederung von Wahlkreisen, hat in den USA eine jahrhundertealte Tradition. Hintergrund ist, dass nach dem alle zehn Jahre erhobenen Zensus die Wahlkreise neu zugeschnitten werden müssen, um eine ähnliche Einwohnerzahl in jedem Bezirk zu gewährleisten. DeSantis begründete die Maßnahme in Florida ebenfalls mit diesem Argument. In der Praxis nutzen Parteien den Prozess jedoch häufig, um sich politische Vorteile zu verschaffen.

So können beispielsweise Gebiete mit klarer Mehrheit einer Partei in einen engeren Wahlkreis verschoben werden, um das Wahlergebnis zu beeinflussen. Die Demokraten kritisieren die Pläne der Republikaner scharf. Ein Abgeordneter warf der Regierung vor, sie alle wüssten, dass es falsch, verfassungswidrig und rechtswidrig sei und gegen ihren Amtseid verstoße. Die Debatte um die Wahlkreisreform in Florida spiegelt die tiefen politischen Gräben in den USA wider, die sich in den letzten Jahren weiter vertieft haben.

Die Zwischenwahlen im November werden daher als entscheidend für die politische Zukunft des Landes angesehen





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