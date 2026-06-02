Flixbus führt berühmte Linie 666 wieder ein: Von Krakau zur Halbinsel Hel

Die Busverbindung mit der umstrittenen Nummer 666 kehrt zurück. Flixbus nutzt die Tradition als Marketing-Moment, trotz früherer Proteste religiöser Gruppen. Die neue Fernlinie verbindet Krakau täglich mit der polnischen Halbinsel Hel.

Die Bus linie 666 kehrt zurück: Flixbus führt die legendäre Verbindung von Krakau zur Halbinsel Hel mit der umstrittenen Nummer wieder ein. Das mediale Echo ist gross, denn die Liniennummer 666 steht in der englischsprachigen Welt für "Hell" (Hölle) und hat biblische Konnotationen als Zahl des Tieres.

Bereits vor Jahren verband eine Route des polnischen Unternehmens PKS Gdynia das Dorf Dębki mit Hel und wurde wegen des Wortspiels "Bus zur Hölle" auf Social Media berühmt. Religiös-konservative Gruppen hatten damals protestiert, da sie die Verbindung als satanisch ansahen. 2023 wurde die Nummer auf 669 geändert. Nun greift Flixbus die Tradition bewusst wieder auf, wie Michał Leman, Managing Director von Flixbus Osteuropa, betont: Die Nummer erkläre bereits im Namen die Destination.

Die neue Fernlinie verkehrt in der Sommersaison täglich von Krakau über Warschau, Władysławowo, Chałupy, Kuźnica, Jastarnia und Jurata nach Hel - eine Fahrt von etwa 13 Stunden. Damit reagiert Flixbus auf die Nachfrage nach Direktverbindungen aus grossen Städten zur beliebten Ferienhalbinsel. Der Artikel stammt von Laura Zygmunt, Redaktorin im Ressort Lifestyle bei 20 Minuten, und beleuchtet die Hintergründe der Kontroverse und die strategischen Überlegungen hinter der Wiederbelebung der Linie 666





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