Fledermaus-Mythen im Faktencheck: Experte erklärt Wahrheit und Legenden

Fledermaus-Experte Hubert Krättli räumt mit Mythen über Fledermäuse auf: Von Vampiren über Viren bis zur Echo-Orientierung – ein Faktencheck.

Fledermäuse faszinieren die Menschen seit jeher – und sind bis heute beliebte Halloween-Motive. Um die nachtaktiven Säugetiere ranken sich zahlreiche Mythen und Halbwahrheiten. Der Fledermaus-Experte Hubert Krättli vom Verein Fledermausschutz macht den Faktencheck und erklärt, was wirklich stimmt.

Mythos Blutsauger: Nur drei Arten trinken Blut

Von den rund 1500 Fledermausarten ernähren sich tatsächlich nur drei von Blut. Diese sogenannten Vampirfledermäuse ritzen die Haut von Vögeln oder Säugetieren leicht an, um Blut zu trinken.

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Sie kommen jedoch nicht in Europa vor, sondern ausschliesslich in Mittel- und Südamerika. Die überwältigende Mehrheit der Fledermäuse frisst dagegen Insekten – und das in erstaunlichen Mengen.

Pro Nacht vertilgen sie Insekten im Umfang von bis zur Hälfte ihres eigenen Körpergewichts. Damit leisten sie einen wichtigen Beitrag zur natürlichen Schädlingsbekämpfung.

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Viren und Zoonosen: Fledermäuse als Überträger?

Seit Covid hat die Fledermaus einen Ruf als Verbreiterin von Viren. Mittlerweile ist jedoch klar, dass Covid nicht direkt von Fledermäusen auf den Menschen übertragen werden kann. Dafür braucht es mindestens einen Zwischenwirt.

Die allgemeine Übertragung von Viren von Wildtieren auf Menschen ist gängig und heisst Zoonose. Eine neue Studie betont sogar, wie widerstandsfähig Fledermäuse gegenüber Krankheiten sind.

Deshalb wird ihre DNA auf Eigenschaften untersucht, die helfen könnten, Krankheiten bei Menschen zu heilen. Die Erforschung der Fledermaus könnte damit auch der Humanmedizin zugutekommen.

Kulturelle Bedeutung: Vom bösen Omen zum Glückssymbol

In der europäischen Mythologie wurden Fledermäuse lange mit Bösem verbunden. Das ist aber nicht überall so: In China trifft sogar das Gegenteil zu. Auf Kantonesisch ist das Wort für Glück dasselbe wie für Fledermaus.

Deshalb sind Geschenke mit Fledermaus-Motiven bei Einladungen ein beliebtes Mitbringsel. Die Tiere gelten dort als Symbol für Glück und Wohlstand.

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Echo-Orientierung und wissenschaftliche Rätsel

Fledermäuse nutzen Ultraschall-Frequenzen, um sich im Dunkeln zu orientieren und Beute zu fangen. Dabei senden sie Schallwellen aus, die von Insekten und ihrer Umgebung reflektiert werden. Sie orientieren sich also anhand ihres eigenen Echos.

Mit dieser Fähigkeit können sie Strukturen so fein wie ein Haar erkennen. Wie die Echo-Orientierung auf Ultraschall-Frequenz physikalisch genau funktioniert, gilt in der Wissenschaft jedoch nach wie vor als ungeklärt.

Die ersten Fledermaus-Urahnen beflogen den europäischen Kontinent bereits vor rund 65 Millionen Jahren. Die Dinosaurier starben vor circa 66 Millionen Jahren aus. Fledermäuse mussten sich über Millionen von Jahren immer wieder neuen Bedingungen anpassen und überstanden zahlreiche Krankheiten.

Eine neue grossangelegte Studie untersuchte genetische Daten von 103 Fledermausarten aus 21 Fledermausfamilien. Sie entdeckte zum Beispiel, dass die Fledermaus ursprünglich aus Europa stammt.

Ausserdem lassen sich die Bestände der nachtaktiven Säugetiere nur schwer oder mit aufwendiger Technik erfassen. Deshalb weiss man von den meisten Fledermausarten in der Schweiz bis heute nicht genau, wie viele es tatsächlich gibt.