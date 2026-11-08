Flavius Daniliuc fordert Härte nach 3:3 gegen Thun

Abwehrchef Flavius Daniliuc vom FC Basel kritisiert mangelnde Klarheit nach dem Remis in Thun. Er warnt vor Mentalitätsvorwürfen und verlangt direkteren Umgang im Kader.

Der FC Basel endet ein Spiel in Thun mit einem 3:3 Unentschieden. Abwehrchef Flavius Daniliuc kritisiert danach die Kommunikation im Team. Er verlangt mehr Direktheit zwischen den Spielern.

Kritik an der Teamdynamik nach Spielende

Daniliuc sieht kein grundsätzliches Mentalitätsproblem in der Gruppe. Stattdessen bemängelt er zu wenig Härte im täglichen Umgang miteinander. Er will als Senior Spieler vorangehen und mit einzelnen Athleten sprechen. Lösungen für die Defizite sollen gemeinsam gefunden werden.

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Schutz für Torhüter Jonas Omlin

Der Verteidiger stellt sich im Interview bei "blue Sport" vor seinen Torhüter Jonas Omlin. Er verweist darauf, dass es leicht sei, auf einen einzelnen Akteur zu zeigen. Die gesamte Situation müsse man betrachten. Omlin habe bei den Gegentreffern gar keine Anspielstation gehabt. Der FCB verliere die Kontrolle über das Spiel. Nur ein Punkt konnte gerettet werden.

Sprachliche Hürden in der Kabine

Daniliuc gibt an, dass viele junge Spieler das Team verstärken. Einige Athleten stammen aus Frankreich. Sie sprächen kein Englisch. Daher wechsle der Österreicher in die französische Sprache. Dies tue er, um mit den jungen Kollegen zu kommunizieren. Die Kommunikation sei nicht immer einfach. Er habe die Verantwortung für den Zusammenhalt.

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Keine Mentalitätsdebatte nur taktische Fehler

Vor einigen Wochen war beim FCB von einem Mentalitätsproblem die Rede. Daniliuc widerspricht dieser These klar. Er sei nicht der Typ, der an der Einstellung zweifelt. Man müsse an spezifischen Dingen arbeiten, um Spiele zu gewinnen. Die Mannschaft habe gewusst, wie Thun spiele. Die Vorbereitung sei gut gewesen.

Verbot des passiven Spielens

Daniliuc warnt davor, das Spiel von Thun zu akzeptieren. Genau das habe die Mannschaft jedoch gemacht. Ein kleiner Moment verändere das gesamte Geschehen. Dies dürfe als FC Basel nicht passieren. Es müsse auch mal härter und aggressiver zugehen. Früher habe man sich mehr sagen lassen. Aktuell reiche das nicht mehr. Die Dinge müssten ins Gesicht gesagt werden.