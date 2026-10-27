Flávio Bolsonaro verlässt Brasilien ohne seine Reisepässe abzugeben

Der ehemalige Präsidentschaftskandidat ignorierte die Anordnung des Obersten Gerichtshofs und flüchtete aus Brasilien

Der unterlegene brasilianische Präsidentschaftskandidat Flávio Bolsonaro soll in die USA ausgereist sein, ohne seine Reisepässe abzugeben. Nach seiner Wahlniederlage ordnete der Oberste Gerichtshof an, dass er seine Reisepässe abgeben müsse, aber Bolsonaro ignorierte dieses Anliegen.

Sein Bruder Eduardo Bolsonaro hatte den Präsidentschaftskandidaten dazu ermutigt, Brasilien zu verlassen, falls er die Wahl verlieren sollte. Gegen Bolsonaro wird wegen mutmasslicher Korruption, Geldwäsche und Steuerhinterziehung in zwei Fällen ermittelt. Nach seiner Wahlniederlage bei der Wahl am Sonntag hat der brasilianische Präsidentschaftskandidat Flávio Bolsonaro sein Land verlassen. Bolsonaro hatte sein Abgehen nicht angekündigt, aber er war nicht in Brasilien zu finden, als der Oberste Gerichtshof die Ausreichung seines Passes verlangte.