Flávio Bolsonaro geht auf die Flucht

Brasilianischer Politiker aufgrund von Geldwäscheverdacht im Ausreiseverbot, mögliche diplomatische Krise mit USA

Der Senator Flávio Bolsonaro war am Sonntag in einer Stichwahl gegen Präsident Luiz Inácio Lula da Silva unterlegen. Gegen den ältesten Sohn des ehemaligen Präsidenten Jair Bolsonaro werden wegen Geldwäscheverdacht s ermittelt.

Flávio Bolsonaro bestreitet die Vorwürfe. Für die brasilianische Rechte ist die Wahl eines harter Schlag. Vorgestern noch Präsidentschaftskandidat, ist Bolsonaro heute auf der Flucht, aufgrund von Ermittlungen wegen Geldwäsche. Es ist auch eine Chance für das rechte Lager, sich neu aufzustellen.

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Flávio Bolsonaro droht Asylkrise mit USA

Bolsonaros Partei PL hatte den Wahlsieg von Lula bereits anerkannt - noch ohne sich von Bolsonaro abzuwenden. Mögliche Führungsfiguren stehen bereit, etwa der Gouverneur des Bundesstaates São Paulo oder die ehemalige First Lady Michelle Bolsonaro. In Brasilien droht ein neuer Konflikt mit Washington. Der US-Präsident Trump hat Zweifel an der Rechtmässigkeit der Wahl geäussert, ohne Belege.

Sollte er Flávio politisches Asyl in den USA gewähren, könnte aus einem brasilianischen Justizfall eine diplomatische Krise werden. Bolsonaro ist derzeit in Brasilien auf der Flucht. Die Polizei hat ihn aufgefordert, seine Pässe abzugeben. Bolsonaro hat sich dieser Anordnung nicht fristgerecht gestellt.

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Polizei prüft Flucht Flávio Bolsonaros

Die Dokumente sind inzwischen annulliert worden. Die Bundespolizei prüft, ob Bolsonaro trotz des Ausreiseverbots Brasilien verlassen hat. Bolsonaro selbst hat erklärt, er werde seine Pässe abgeben und sich gegen die aus seiner Sicht ungerechtfertigte Massnahme wehren. Er bestritt, vorgehabt zu haben, das Land zu verlassen.

Der 45-Jährige führte die Anordnung auf eine Äusserung seines in den USA lebenden Bruders Eduardo zurück. Dieser hatte vor der Wahl eine Ausreise Flávios im Fall einer Wahlniederlage befürwortet. Auch sein Vater Jair Bolsonaro war in die USA gereist, nachdem er sich geweigert hatte, seine Niederlage gegen Lula im Jahr 2022 anzuerkennen. Er kehrte schliesslich nach Brasilien zurück, wurde aber später wegen der Planung eines Staatsstreichs zu 27 Jahren Haft verurteilt.