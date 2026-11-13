Fischer Sauerländer stoppt David Walliams Bücher wegen Vorwürfe

Der deutsche Verlag Fischer Sauerländer hat die Auslieferung aller Werke von David Walliams gestoppt. Hintergrund sind sexuelle Bedrängnis-Vorwürfe.

Der in Frankfurt am Main ansässige Verlag Fischer Sauerländer hat die Auslieferung sämtlicher Bücher des britischen Autors und Komikers David Walliams umgehend gestoppt. Dieses deutliche Signal folgt auf schwere Anschuldigungen, die in britischen Medien bezüglich möglicher sexueller Belästigung gegen den populären Unterhalter erhoben wurden. Walliams hat sich gegenüber diesen Vorwürfen klar positioniert und bestreitet jegliches Fehlverhalten seinerseits.

Verlagsstrategie und Lizenzverträge

Die Sprecherin von Fischer Sauerländer bestätigte der Nachrichtenagentur dpa, dass das Unternehmen im engen Austausch mit dem britischen Originalverlag Harper Collins UK steht. Ziel dieser Gespräche ist die Beendigung der bestehenden Lizenzverträge. Aktuell sind bei dem deutschen Verlag 22 Titel von David Walliams im Sortiment. Insgesamt wurden bereits mehr als eine Million Exemplare seiner Werke auf Deutsch verkauft. Der Verlag Frankfurt zählt zu den 50 Lizenzpartnern weltweit, die Rechte an den Werken des britischen Erfolgsautors halten.

Also read Schlagerstar kann nicht mehr singen – jetzt kündigt sie weitere Auftritte an

Mediale Bekanntheit und literarischer Erfolg

David Walliams ist in Großbritannien vor allem durch die Comedy-Fernsehserie "Little Britain" sowie als Jurymitglied der Talentshow "Britain's Got Talent" einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Seine literarische Karriere verzeichnete ebenfalls enorme Erfolge. Zu den bekanntesten und erfolgreichsten Büchern zählen "Gangsta-Oma", "Familie von Murks" und "Gestatten, Mr. Stink". Die hohe Reichweite seiner Arbeiten in Deutschland unterstreicht die Tragweite des aktuellen Stopp-Beschlusses des Verlags.

Reaktionen aus Industrie und Politik

Die Kritik an Walliams hat weitreichende Konsequenzen für seine beruflichen Netzwerke gezogen. In Großbritannien haben einige Fernsehsender angekündigt, Sendungen, darunter die Serie "Little Britain", vorerst von ihren Plattformen zu entfernen. Zugleich wird eine umfassende Überprüfung aller Inhalte durchgeführt, an denen der Komiker als Autor beteiligt ist oder in denen er auftritt. Die britische Regierungspartei Labour suspendierte Walliams nach Informationen der Nachrichtenagentur PA zudem als Parteimitglied.

Advertisement

Beendigung der geschäftlichen Zusammenarbeit

Auch seine geschäftlichen Beziehungen brechen weg. Laut Berichten beendete seine Literaturagentur Independent Talent Group die Zusammenarbeit mit dem Komiker. Diese Maßnahmen zeigen, wie schnell sich die öffentliche Meinung und die brancheninternen Standards in solchen Fällen verschieben können. Der Verlag Fischer Sauerländer handelt damit vorausschauend, um seinen Ruf zu wahren und sich von den Vorwürfen zu distanzieren.

Ausblick auf weitere Entwicklungen

Die aktuellen Ereignisse werfen die Frage auf, wie sich die rechtliche und öffentliche Einordnung der Vorwürfe entwickeln wird. Da Walliams die Anschuldigungen bestreitet, bleibt abzuwarten, wie sich die rechtlichen Schritte gestalten werden. Der Verlagskonzern wartet auf die Klärung der Lizenzsituation mit Harper Collins UK. Bis dahin bleibt der Vertrieb der Bücher in Deutschland ausgesetzt, was einen massiven Einschnitt in die Vermarktungskarriere des britischen Stars bedeutet.