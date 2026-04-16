Fischer-Affäre: Mehr als nur ein Impf-Thema – Trainer stolpert über eigene Glaubwürdigkeit

Die Entlassung von Eishockey-Nationaltrainer Patrick Fischer nach seinem Eingeständnis, ein gefälschtes Corona-Zertifikat genutzt zu haben, sorgt für Debatten. Viele Unterstützer verkennen den Kern des Problems, der nicht in der Impfentscheidung, sondern in der Täuschung und dem Verlust von Glaubwürdigkeit liegt.

Zwei Tage nach seinem öffentlichen Eingeständnis, ein gefälschtes Corona-Zertifikat für die Reise zu den Olympischen Spielen 2022 in Peking genutzt zu haben, ist Patrick Fischer nicht mehr Nationaltrainer der Schweiz. Die Entscheidung traf der Schweizer Verband SIHF am Mittwoch, nachdem er dem 50-Jährigen zunächst noch den Rücken gestärkt hatte. Fischer hatte sich ein gefälschtes Covid-Zertifikat beschafft, um die Reisebestimmungen zu umgehen. Ursprünglich lobte der Verband sein Eingeständnis als Zeichen von Grösse und Verdienst.

Die Kehrtwende folgte auf eine intensive öffentliche Debatte, die seine Eignung für das Amt des Nationaltrainers in Frage stellte. Die Entlassung des verdienten Trainers, der die Schweizer Mannschaft zu drei WM-Silbermedaillen geführt hatte, stösst bei vielen auf Unverständnis und Empörung. Insbesondere jene, die der damaligen Corona-Politik des Bundes und den empfohlenen Covid-Impfungen skeptisch gegenüberstanden, empfinden den Entscheid als überzogen und ungerechtfertigt. Dabei wird jedoch ein entscheidender Aspekt übersehen.

Patrick Fischers Sturz hat seine Wurzeln nicht in einer Impfskepsis oder Impfgegnerschaft. Niemand zwang ihn zur Impfung, es gab keine Impfpflicht, und eine Teilnahme an den Olympischen Spielen 2022 wäre auch ohne Impfnachweis möglich gewesen. Stattdessen entschied sich Fischer dazu, sein Team, seine Gegner, die Öffentlichkeit und schliesslich auch Gastgeber China, das eine äusserst restriktive Corona-Politik verfolgte, zu belügen. Ausgerechnet er, der von seinen Spielern stets verlangte, dem Team alles unterzuordnen und als Einheit aufzutreten, brach diese Grundregel. Seine Forderung nach Teamgeist wurde auch im Fall des jungen Verteidigers Bichsel deutlich, der im Jahr 2022 zweimal für die U20-Nati abgesagt hatte, um sich nach einem Teamwechsel und im Hinblick auf den NHL-Draft auf seine neue Situation zu konzentrieren. Die Nati-Verantwortlichen schlossen daraufhin den Jungstar bis nach der WM 2026 aus.

Fischers Handeln zeigt nun, dass er seiner eigenen höchsten Regel nicht nachkam. Hätte er sich an seine eigenen Gebote gehalten, hätte er entweder die Impfung in Kauf nehmen oder sich in Quarantäne begeben müssen. Stattdessen wählte er den Weg der Täuschung. Gerade weil sein Auftreten oft den Anschein erweckte, er sähe sich moralisch überlegen, hat er nun jegliche Glaubwürdigkeit verloren. Ein Anführer, der seinen Spielern Regeln vorschreibt, denen er selbst nicht folgt, ist als solcher unbrauchbar. Patrick Fischer entlarvte sich als Heuchler.

Die Umstände seines Geständnisses verschärfen die Situation zusätzlich. Wahrscheinlich hätte man ihm seinen Fehler verziehen, hätte er ihn von sich aus zugegeben und ehrliche Reue gezeigt. Stattdessen legte er sein Geständnis ausschliesslich aufgrund des drohenden Auffliegens ab. Doch damit nicht genug, blieb es nicht bei der einmaligen Lüge. Als er dem Verband am Montagabend von seinem gefälschten Covid-Zertifikat berichtete, gab der Verband an: «Bis auf diesen Vorfall habe ich mich immer ans geltende Recht gehalten.» Diese Aussage steht jedoch im Widerspruch zum Strafbefehl bezüglich seines Corona-Vergehens, der besagt, dass er zum fraglichen Zeitpunkt auf Bewährung war.

Im Jahr 2020 wurde Fischer wegen eines Verkehrsdelikts zu einer bedingten Geldstrafe von 11'000 Franken verurteilt. Angesichts dieser Vorgeschichte hätte er wissen müssen, dass seine Täuschung irgendwann ans Licht kommen würde. Dennoch log er erneut. Er schien sich der Konsequenzen offensichtlich nicht bewusst zu sein, als er zwei SRF-Journalisten bei einem Mittagessen ungefragt seine Corona-Lüge offenbarte. Die Tatsache, dass ihn nun viele Impfgegner unterstützen, mag auf den ersten Blick nachvollziehbar erscheinen. Doch Fischer hat auch jene betrogen, die sich wie er nicht impfen liessen. Während viele von ihnen darunter litten, nicht vollständig am öffentlichen Leben teilnehmen zu können, nutzte Fischer den «Easy Way Out», den einfachen Ausweg.

Was normalerweise für Aufregung sorgt – nämlich dass prominente Persönlichkeiten glauben, sich nicht an Regeln halten zu müssen – sorgt nun im Gegenteil für Jubel. Dies ist schlichtweg unverständlich. Auch sie müssen erkennen, dass Fischer, der in der Schweiz stets grosse Sympathie genoss, in dieser Affäre jedoch alles andere als integer handelte. Und das ist bei einem Nationaltrainer inakzeptabel. Dies war die Ursache für die berechtigte Kritik, und daran ist er letztlich auch gescheitert. Es ist nicht seine Entscheidung, sich damals nicht impfen zu lassen, die zum Problem wurde. Dieser Aspekt ist bei der Beurteilung der gesamten Affäre von entscheidender Bedeutung.

Zum scheinbar ungünstigsten Zeitpunkt wurde der Eishockey-Nationaltrainer kurzerhand ausgewechselt. Der Einfluss dieses geradezu hollywoodreifen Dramas auf die Leistungen der Schweizer bei der WM in Zürich und Fribourg: Er ist schlichtweg null. Die verlorene Ehre des Patrick Fischer: Die Freistellung erfolgte für den Nationaltrainer per Telefon. Ein vertrauensvolles Gespräch entwickelte sich zum Verhängnis für Eishockey-Nationaltrainer Patrick Fischer. Sein Fall wirft zudem die Frage auf, ob das Schweizer Fernsehen mit seiner Berichterstattung eine rote Linie überschritten hat. Alle Rechte vorbehalten. Weiterverarbeitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung zu gewerblichen oder anderen Zwecken ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis ist nicht gestattet





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