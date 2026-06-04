First 24-Hour Migros in Switzerland Opens in Herisau

The Migros-store in Herisau, located on the Alpsteinstrasse, opens its doors as the first 24-hour Migros in Switzerland. After closing at 19:00, the store will switch to self-service mode, with access granted through SMS verification and payment at the self-checkout. The store will remain open around the clock, allowing customers to shop at any time, including nights and weekends.

Die Migros -Filiale an der Alpsteinstrasse in Herisau AR eröffnet am 2. Juli als erste 24-Stunden- Migros der Schweiz. Nach Ladenschluss um 19 Uhr wird die Filiale auf Selbstbedienung umgestellt – Zutritt per SMS-Validierung, Bezahlung am Self-Checkout .

Die Filiale rund um die Uhr geöffnet. Nach dem regulären Ladenschluss um 19 Uhr wird die Filiale auf 24-Stunden-Betrieb umgestellt, wie die "Kundinnen und Kunden können damit künftig auch nachts sowie an Sonn- und Feiertagen einkaufen. Geplant war die Einführung bereits vor einem Jahr, eine Einsprache gegen das Bau- und Nutzungsgesuch verzögerte das Projekt jedoch. Inzwischen liegt die Betriebsbewilligung vor.

Auf die Neuerung weisen Informationstafeln vor dem Eingang hin. Laut Andreas Bühler vom Kommunikationsdienst der Migros Ostschweiz werden am 2. Juli die Zutritts- und Überwachungssysteme aktiviert, die den Supermarkt ausserhalb der bedienten Öffnungszeiten zum Selbstbedienungsladen machen. Für das Personal ändere sich wenig.

Nachts sowie an Sonn- und Feiertagen dürfen die Regale nicht bewirtschaftet werden. Aufgefüllt wird deshalb kurz vor Ende und Beginn der bedienten Öffnungszeiten. Der Zutritt erfolgt per SMS-Bestätigung über das Smartphone, bezahlt wird an Self-Checkout-Kassen. Die Filiale ist vollständig video- und sensorüberwacht – wie es bereits in unbedienten Migros-teo-Filialen der Fall ist.

Herisau sei wegen der modernen Infrastruktur, der guten Erreichbarkeit und der gemischten Kundschaft als Pilotstandort gewählt worden. Weitere Filialen der Migros Ostschweiz sollen noch dieses Jahr folgen





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Migros 24-Hour Store Self-Service SMS Verification Self-Checkout Video Surveillance Pilot Project

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