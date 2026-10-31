FIRE-Trend in der Schweiz: Frühe Rente mit 30 oder 40 meist unrealistisch

Immer mehr Junge wollen mit dem FIRE-Prinzip mit 30 oder 40 in Rente gehen. Experten halten das in der Schweiz für unrealistisch – trotz extremem Sparen und 70-Stunden-Wochen.

Die 27-jährige Jane aus Kanada arbeitete fünf Jahre lang 70 Stunden pro Woche und sparte extrem, um mit 30 in Rente gehen zu können. Trotz Ersparnissen von 700.000 kanadischen Dollars (rund 412.000 Franken) gab sie kurz vor dem Ziel auf. Ihr Fall steht exemplarisch für den FIRE-Trend, dem viele junge Menschen auf Social Media nacheifern. FIRE steht für Financial Independence, Retire Early – finanzielle Unabhängigkeit und frühzeitiger Ruhestand. Doch ist eine Pensionierung mit 30 oder 40 realistisch? In der Schweiz arbeiten Menschen durchschnittlich rund 45 Jahre. Immer mehr planen, sich früher aus dem Berufsleben zu verabschieden.

Generationenforscher sieht Zukunftsangst als Motiv

Warum machen sich Junge Jahrzehnte vor der Pension Gedanken um ihre finanzielle Absicherung? Der Generationenforscher Rüdiger Maas erklärt: Die Zukunft erscheine jungen Menschen heute weniger planbar als früher. Die Gen-Z habe mehr Zukunftssorgen als ältere Generationen in jungen Jahren. Das bedeute nicht, dass frühere Generationen weniger Krisen erlebt hätten. Entscheidend sei der Umgang damit und die Einschätzung der eigenen Zukunftschancen.

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Weniger als die Hälfte der Gen-Z glaube, den Lebensstandard der Eltern halten zu können. Die Gen-Z sehe ihre Zukunft in der Regel sehr negativ. Zudem erzeuge Social Media zusätzlichen finanziellen Leistungsdruck, angeheizt durch Influencer, die einen hohen Lebensstandard zeigen. Der Wunsch nach finanzieller Sicherheit sei nicht neu. Auch frühere Generationen wollten Schulden vermeiden, ein Eigenheim erwerben und für das Alter vorsorgen. Früher galt die Rente mit 65 als Ziel, heute rückt ein früherer Ausstieg in den Fokus.

In der FIRE-Kultur werde die Altersvorsorge, eigentlich ein langfristiges Projekt über das gesamte Erwerbsleben, zu einer Abkürzung mit messbarem Ziel und möglichst frühem Enddatum. Ein FIRE-Anhänger aus der Westschweiz findet: In der Schweiz könne es jeder schaffen. Doch Fachleute sind skeptisch.

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Schweizer Expertin hält frühe Rente für unrealistisch

Marion Koch von Swiss Life Wealth Managers hält in der Schweiz eine Rente mit 30 oder 40 für nicht realistisch. In der Praxis ihrer Kundinnen und Kunden sei dieser Wunsch faktisch nicht vertreten, erst recht nicht, wenn das benötigte Vermögen vollständig selbst aufgebaut werden müsse. Wer so früh aus dem Erwerbsleben aussteige, müsse seinen Lebensunterhalt unter Umständen über 50 Jahre finanzieren, warnt Koch. Das Vermögen müsse im Durchschnitt noch rund 40 bis 50 Jahre reichen. Für eine solide Planung sollte auch ein deutlich höheres Lebensalter einkalkuliert werden.

Hinzu kommen rechtliche Hürden: 70-Stunden-Arbeitswochen und mehrere Arbeitsstellen sind wegen des Arbeitsrechts in der Schweiz nicht ohne weiteres möglich. Zudem ist die Altersvorsorge anders geregelt als in den USA oder Kanada. Realistischer als eine vollständige Pensionierung mit 30 oder 40 ist für viele Menschen das Ziel finanzieller Unabhängigkeit. Wer frühzeitig Vermögen aufbaue, regelmässig investiere und seine Ausgaben bewusst gestalte, könne sich langfristig mehr Wahlfreiheit verschaffen, so Koch.

Der FIRE-Trend bleibt dennoch populär. Junge Menschen in ihren 20ern zeigen auf Social Media, was sie für die frühe Pension auf sich nehmen. Jane aus Kanada etwa verzichtete auf Freizeitaktivitäten, Restaurantbesuche und neue Kleidung. Sie habe sehr viel Zeit und ihr soziales Leben geopfert, weil sie so auf berufliches Vorankommen fokussiert gewesen sei. Nun plant sie, ihre Zeit flexibler zu gestalten und einer freiwilligen Erwerbsarbeit nachzugehen. Ihr Beispiel zeigt: Der Weg in die finanzielle Unabhängigkeit ist steinig – und eine Rente mit 30 oder 40 in der Schweiz für die meisten unrealistisch.