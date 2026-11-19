Das weltbekannte Flusspferd Fiona ist im Cincinnati Zoo verendet, nachdem es versehentlich eine Strickmütze verschluckt hatte. Trotz intensiver Bemühungen der Tierärzte konnten die Komplikationen nicht verhindert werden.

Das berühmte Flusspferd Fiona ist im Cincinnati Zoo im US-Bundesstaat Ohio verstorben. Die Tierverwaltung teilte am Donnerstag mit, dass das weibliche Tier einem medizinischen Notfall erlegen ist, der auf das versehentliche Verschlucken einer Strickmütze zurückzuführen ist. Tierärzte und Pfleger konnten den Gesundheitszustand des Tieres trotz umfangreicher Notfalloperationen nicht stabilisieren, da schwerwiegende Komplikationen auftraten.

Ursache und Ablauf des fatalen Vorfalls

Fiona hatte die Strickmütze bereits mehr als eine Woche vor ihrem Tod aufgenommen. Der Vorfall ereignete sich, als ein Besucher das Kleidungsstück in die Luft warf. Ein im Gehege installierter Deckenventilator erfasste die Mütze und schleuderte sie durch eine kleine Öffnung in den Bereich, in dem sich das Flusspferd aufhielt. Der Zufall führte dazu, dass das Tier den Fremdkörper aufnahm, was zunächst nicht als lebensbedrohlich eingestuft wurde, aber schließlich zum Verhängnis wurde.

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Intensive medizinische Maßnahmen im Zoo

Das Veterinärteam des Zoos unternahm diverse ungewöhnliche Versuche, den Fremdkörper durch den Verdauungstrakt von Fiona zu bewegen. So liehen sich die Tierärzte eine Vibrationsplatte von einem nahegelegenen Pferdehof aus. Sie stellten Fiona auf diese Platte, um durch Vibrationen die Darmtätigkeit anzuregen und die Ausscheidung der Mütze zu beschleunigen. Parallel dazu wurde das Tier mehrfach unter Narkose gesetzt, um den Zustand des Verdauungssystems zu überprüfen.

Ein Ultraschalluntersuchung ergab, dass sich Teile des Darms von Fiona zusammengezogen hatten. Zudem führte das Team eine Darmspiegelung durch, um den Fremdkörper zu lokalisieren. Das Zooteam überwachte den Zustand des Tieres rund um die Uhr. Fiona erhielt intensive Flüssigkeitszufuhr und Futter, das sie besonders gerne mochte, um die natürliche Ausscheidung zu unterstützen. Michelle Curley, eine Sprecherin des Zoos, berichtete am Mittwoch, dass das Pflegeteam Fiona sogar Kaffee zum Riechen angeboten habe, da sie diesen Duft mochte. Fiona habe auf diesen Versuch reagiert, was den Betreuern ein gutes Zeichen erschien.

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Experteneinschätzung und chirurgische Risiken

Trotz aller Bemühungen rieten Experten von einer offenen Operation ab. Jack Kottwitz, ein Veterinärprofessor der Universität Michigan, erklärte den hohen Schwierigkeitsgrad der Lage. Er verwies darauf, dass Flusspferde einen Magen mit mehreren Kammern besitzen, der zur Verdauung von Pflanzen dient. In diesem komplexen System aus Kammern, Gewebefalten, Flüssigkeiten und verdautem Futter sei ein Fremdkörper extrem schwer zu lokalisieren.

Kottwitz betonte in einer E-Mail an die Nachrichtenagentur AP, dass es äußerst schwierig sei, die Mütze mit einem Endoskop aus den Magenkammern zu entfernen. Die anatomischen Gegebenheiten der Flusspferde machen chirurgische Eingriffe zur Entfernung solcher Objekte nahezu unmöglich, was die Hoffnungen des Teams auf eine erfolgreiche Operation zunichtemachte.

Vergangenheit und Trauer um die Symbolfigur

Fiona hatte bereits bei ihrer Geburt im Januar 2017 weltweit für Aufsehen gesorgt. Sie kam sechs Wochen zu früh zur Welt und wog bei ihrer Geburt lediglich 13,2 Kilogramm. Anfangs konnte das Frühchen nicht selbstständig stehen, doch ihr Kampf ums Überleben fesselte Menschen auf der ganzen Welt. Ihre Entwicklung wurde im Internet von zahlreichen Followern verfolgt, und sie wurde zu einem Publikumsliebling, über den sogar Bücher veröffentlicht wurden.

Der Tod von Fiona löste tiefe Trauer aus. Aftab Pureval, der Bürgermeister von Cincinnati, äußerte seine Erschütterung in den sozialen Medien. Er bezeichnete Fiona als Symbol für Durchhaltevermögen und Freude in der Stadt. Pureval würdigte, dass sie so vielen Menschen, von Kindern über Eltern bis hin zu internationalen Besuchern, ein Lächeln ins Gesicht gezaubert habe. Der Verlust dieser ikonischen Figur hinterlässt eine Lücke im Cincinnati Zoo und bei ihren Fans weltweit.