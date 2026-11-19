Fiona, das weltberühmte Flusspferd aus Cincinnati, ist verstorben, nachdem sie eine Strickmütze verschluckt hatte. Trotz intensiver Tierarztversuche konnte das Tier nicht mehr gerettet werden.

Das weltweit bekannte Flusspferd Fiona aus dem Cincinnati Zoo & Botanical Garden ist tot. Das Tier starb an den Folgen eines medizinischen Notfalls, der ausgelöst wurde, als es eine Strickmütze verschluckte. Der Tierpark im US-Bundesstaat Ohio teilte am Donnerstag mit, dass Tierärzte und Pfleger vergeblich versuchten, das weibliche Tier zu retten, da es zu schwerwiegenden Komplikationen kam.

Schicksalhafte Mütze im Gehege

Fiona hatte die Mütze vor mehr als einer Woche verschluckt, die durch einen unglücklichen Zufall in ihr Gehege gelangt war. Ein Besucher hatte das Kleidungsstück in die Luft geworfen, woraufhin ein Deckenventilator es erfasste und durch eine kleine Öffnung in den Bereich schleuderte. Dieser Vorfall führte letztlich zum Tod des populären Tiers, das von Geburt an die Herzen der Menschen eroberte.

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Intensive Rettungsversuche ohne Erfolg

Tierärzte griffen zu ausgefallenen Methoden, um den Fremdkörper durch den Verdauungstrakt zu bewegen. Sie liehen sich eine Vibrationsplatte von einem Pferdehof aus und stellten Fiona darauf, in der Hoffnung, die Vibration regte die Verdauung an und fördere die Ausscheidung. Zudem wurde Fiona mehrfach unter Narkose untersucht, wobei ein Ultraschall zeigte, dass sich Teile ihres Darms zusammengezogen hatten. Das Zooteam überwachte das Tier rund um die Uhr und versorgte es mit Flüssigkeit sowie besonders geliebtem Futter, um die Ausscheidung zu unterstützen. Ein Sprecher des Zoos, Michelle Curley, berichtete, dass das Team Fiona sogar Kaffee zum Riechen anbot, da sie diesen Duft mochte und darauf reagierte.

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Medizinische Herausforderungen bei Flusspferden

Von einer Operation rieten Experten ab, da die technischen Hürden enorm sind. Der Veterinärprofessor Jack Kottwitz von der Universität Michigan erklärte, es sei extrem schwierig, eine Mütze im Verdauungssystem eines Flusspferds zu finden. Flusspferde besitzen einen Magen mit mehreren Kammern zur Pflanzenverdauung. Zwischen Kammern, Gewebefalten, Flüssigkeiten und verdautem Futter sei ein Gegenstand leicht zu übersehen, was die Entnahme mit einem Endoskop unmöglich machte.

Berühmte Geschichte seit 2017

Fiona hatte bereits bei ihrer Geburt im Januar 2017 für eine Sensation gesorgt. Sie kam sechs Wochen zu früh zur Welt und wog bei der Geburt lediglich 13,2 Kilogramm. Anfänglich konnte sie nicht selbstständig stehen, ihr Kampf ums Überleben erregte weltweite Aufmerksamkeit und ihre Entwicklung wurde online verfolgt. Sie entwickelte sich zum Publikumsliebling, über den sogar Bücher veröffentlicht wurden. Cincinnati-Bürgermeister Aftab Pureval drückte in sozialen Medien die Trauer der Stadt aus und betonte, Fiona sei ein Symbol für Durchhaltevermögen und Freude gewesen.