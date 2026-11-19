Fiona, das weltberühmte Flusspferd aus Cincinnati, ist tot. Nach dem Verschlingen einer Strickmütze verstarb das Symbol der Ausdauer. Details zu den Rettungsversuchen.

Das weltweit bekannte Flusspferd Fiona ist im Tierpark Cincinnati im US-Bundesstaat Ohio verstorben. Die Verantwortlichen gaben am Donnerstag bekannt, dass der Tod auf das verschluckte Eindringen einer Strick mütze zurückzuführen ist. Dieses unglückliche Ereignis hatte sich mehr als eine Woche zuvor zugetragen und führte unweigerlich zu einem tödlichen medizinischen Notfall für das Tier.

Fiona war bei ihrer Geburt im Januar 2017 für weltweites Aufsehen gesorgt. Das Frühchen kam sechs Wochen vor dem geplanten Termin zur Welt und wog bei der Ankunft nur 13,2 Kilogramm. In den folgenden Jahren entwickelte sich das kleine Tier zu einer enormen Publikumsliebling, das viele Menschen auf der ganzen Welt inspirierte und sogar Bücher zu seinem Leben inspirierte. Ihre Geschichte wurde von zahlreichen Menschen im Internet verfolgt, die ihren Kampf ums Leben mitverfolgten.

Also read Nilpferd Fiona unter medizinischer Dauerbeobachtung nach Verschlucken einer Mütze

Wie die Mütze in das Gehege gelangte

Der Vorfall, der letztlich zum Tod von Fiona führte, geschah durch eine Kette von unglücklichen Zufällen in ihrem Gehege. Ein Besucher warf eine Strickmütze in die Luft, die ein Deckenventilator erfasste. Durch eine kleine Öffnung in der Umzäunung schleuderte die Mütze in den Bereich des Flusspferds. Fiona verschlang den Stoff, was für das Team des Tierparks sofort einen dringenden medizinischen Notfall auslöste.

Tierärzte und Tierpfleger unternahmen verzweifelte Maßnahmen, um die Mütze aus dem Verdauungssystem des Tieres zu entfernen oder zu befördern. Ein besonderer Ansatz bestand darin, eine Vibrationsplatte von einem nahegelegenen Pferdehof auszuleihen. Fiona wurde auf diese Platte gestellt, in der Hoffnung, dass die Vibrationen ihren Verdauungstrakt anregen und die Ausscheidung der Mütze beschleunigen würden.

Advertisement

Neben diesen unkonventionellen Methoden wurden mehrere Narkosen durchgeführt, um den Zustand von Fiona zu überprüfen. Eine Ultraschalluntersuchung offenbarte, dass sich Teile ihres Darms zusammengezogen hatten. Eine Darmspiegelung wurde ebenfalls durchgeführt, um den weiteren Verlauf zu beurteilen. Das Zooteam überwachte das Tier rund um die Uhr und versorgte es mit Flüssigkeiten.

Warum eine Operation nicht möglich war

Experten rieten von einer chirurgischen Intervention ab, da die Risiken und technischen Schwierigkeiten zu groß erschienen. Jack Kottwitz, ein Veterinärprofessor der Universität Michigan, erklärte in einer E-Mail an die Nachrichtenagentur AP, dass es extrem schwierig sei, einen solchen Gegenstand im Verdauungssystem eines Flusspferdes zu lokalisieren.

Flusspferde besitzen einen komplexen Magen mit mehreren Kammern, die der Verdauung von Pflanzen dienen. In dieser Umgebung, bestehend aus Gewebefalten, Flüssigkeiten und verdautem Futter, ist es sehr leicht, einen Fremdkörper zu übersehen. Daher wäre es kaum möglich gewesen, die Mütze mit einem Endoskop aus den Magenkammern zu entfernen.

Das Team versuchte zudem, Fiona durch besondere Reize zu unterstützen. Die Sprecherin des Zoos, Michelle Curley, erwähnte, dass die Pfleger sogar Kaffee zur Nase hielten, einen Duft, den Fiona sehr mochte. Sie reagierte erfreut darauf, was ein kleiner Trost in der schmerzhaften Situation bot. Trotz aller Bemühungen traten Komplikationen auf, die tödlich endeten.

Advertisement

Reaktionen und Vermächtnis von Fiona

Der Tod von Fiona hat tiefe Spuren in der Gemeinschaft hinterlassen. Cincinnati Bürgermeister Aftab Pureval drückte seine Bestürzung in den sozialen Medien aus. Er betonte, dass Fiona ein Symbol für Durchhaltevermögen und Freude in Cincinnati war. Viele Menschen, von Kindern bis hin zu Besuchern aus aller Welt, hatten durch ihr Leben ein Lächeln erfahren.

Fiona hat nicht nur die Menschen in Ohio, sondern weltweit berührt. Ihr Kampf vom winzigen Frühchen zum starken adulten Tier war eine Inspiration für Millionen. Der Verlust dieses Symbols der Resilienz ist ein schmerzlicher Einschnitt für alle, die ihre Geschichte verfolgt haben. Die Verantwortlichen betonen die außergewöhnliche Hingabe des Teams, das bis zum Ende für Fiona gekämpft hat.