Finnland schlägt Kanada und trifft im WM-Final auf die Schweiz

Finnland besiegt Kanada im Halbfinal der Eishockey-WM mit 4:2 und steht zum 14. Mal in einem WM-Final. Dort wartet die gastgebende Schweiz, die sich souverän für das Endspiel qualifiziert hat.

Der Finalgegner der Schweiz er Eishockey -Nationalmannschaft an der Heim-WM steht fest: Finnland . Die Nordländer besiegten im zweiten Halbfinal den Rekord-Weltmeister Kanada mit 4:2 und zogen damit zum 14.

Mal in einen WM-Final ein. Für die Kanadier, die in der Gruppenphase ohne Niederlage geblieben waren, war es eine schmerzhafte Niederlage. Die Finnen zeigten vor allem im Mitteldrittel eine überragende Leistung und drehten einen 1:2-Rückstand binnen zwölf Minuten in eine 4:2-Führung. Captain Aleksander Barkov von den Florida Panthers erzielte den Ausgleich nur 49 Sekunden nach Wiederbeginn, ehe Konsta Helenius und Aatu Raty mit ihren Treffern in der 32. und 33.

Minute die Partie endgültig wendeten. Im Schlussdrittel versuchten die Kanadier zwar noch einmal alles, doch die finnische Defensive stand stabil, und der Sieg wurde relativ sicher über die Zeit gebracht. Finnland hat von seinen 14 WM-Finals bisher nur vier gewonnen, den letzten vor vier Jahren zu Hause in Tampere gegen genau diesen Gegner Kanada - damals 4:3 nach Verlängerung. Nun trifft das Team auf die Schweiz, die sich ebenfalls souverän ins Finale spielte.

Die Schweizer Nati deklassierte Norwegen im Viertelfinal mit 6:0 und steht damit zum dritten Mal in Serie im Finale einer Eishockey-WM. Zudem haben sie zwei Vorteile, die sie noch nie besassen: Die Heimunterstützung und eine breite Euphorie im Land, die durch den Besuch von Tennis-Legende Roger Federer in der Kabine vor dem Viertelfinal gegen Schweden noch zusätzlich befeuert wurde. Federer war beim sogenannten Starting-Six-Ritual dabei und hinterliess einen bleibenden Eindruck.

Die Schweizer Mannschaft wirkt wie ein Bergsteiger, der sich Schritt für Schritt dem Gipfel nähert. Für die Goldmedaille zählt aber nur der nächste Schritt - und der heisst Finnland. Die Finnen sind als Gegner nicht zu unterschätzen, denn sie haben eine starke NHL-gestützte Offensive und eine kompakte Defensive. Dennoch glauben viele Experten, dass die Schweiz durch den Heimvorteil und die jüngsten Erfolge erstmals den ersehnten Titel holen könnte.

Der Final wird am Sonntag in Zürich ausgetragen und verspricht ein hochklassiges Spiel zu werden. Eishockey-Fans in der ganzen Schweiz fiebern dem Höhepunkt entgegen, und die Mannschaft um Captain Roman Josi ist bereit, Geschichte zu schreiben. Die Stimmung ist prächtig, die Tickets sind längst ausverkauft, und das Team hat gezeigt, dass es mit dem Druck umgehen kann. Nun muss die Nati aber auch die letzten Zweifel vertreiben, denn gegen Finnland hat sie in WM-Finals noch nie gewonnen.

Die Hoffnung auf Gold ist dennoch gross, und das ganze Land steht hinter dem Team. Die Begegnung wird nicht nur sportlich, sondern auch emotional ein absolutes Highlight dieser Weltmeisterschaft sein. Eines ist sicher: Die Schweiz wird alles geben, um den Traum vom ersten WM-Titel wahr werden zu lassen. Finnland hingegen will seinen vierten Sieg einfahren und den Heimvorteil der Schweizer brechen.

Es wird ein Duell auf Augenhöhe, bei dem Kleinigkeiten entscheiden könnten. Die Vorbereitung läuft auf Hochtouren, und beide Teams sind bestens motiviert. Die Fans dürfen sich auf einen packenden Final freuen





tagblatt_ch / 🏆 32. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Eishockey WM-Final Finnland Schweiz Kanada

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kanada im Gigantenduell gegen Finnland favorisiertDie Weltmeister von 2022 und 2023 treffen am Samstagabend in Zürich aufeinander. Mit Vorteil der «Ahornblätter».

Read more »

Eishockey-WM: Gelingt der Schweiz gegen Norwegen der Einzug in den Final?Das Team von Jan Cadieux hat bislang alle Turnierspiele gewonnen. Verfolgen Sie seine neunte Partie im Live-Ticker.

Read more »

Verfolgen Sie den WM-Halbfinal zwischen Kanada und Finnland liveMit einem klaren Sieg hat sich die Schweizer Nati in den WM-Final vom Sonntag gespielt. Dort trifft sie entweder erneut auf Finnland (4:2-Sieg in der Gruppenphase) oder auf das ebenfalls noch ungeschlagene Kanada. Der zweite Halbfinal live im Ticker.

Read more »

Finnland besiegt Kanada und trifft im WM-Finale auf die Schweizer NatiIn einem packenden Halbfinalspiel setzt sich Finnland gegen den Turnierfavoriten Kanada durch und trifft nun im Finale auf die Schweizer Hockey-Nati. Für die Schweiz ist dies ein gutes Omen, denn auch in der Gruppenphase hatte Finnland gegen die Nati das Nachsehen.

Read more »