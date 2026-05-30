Finnland im Eishockey-WM-Finale: Kanada muss Heimteam besiegen

Finnland hat das Halbfinale gegen Kanada mit 4:2 gewonnen und steht nun im Finale der Eishockey-Weltmeisterschaft. Das Heimteam muss nun besiegt werden, um den Titel zu gewinnen.

Finnland kämpft wieder um den Weltmeistertitel im Eishockey . Nachdem das Team von Trainer Antti Pennanen die Gruppenphase hinter der Schweiz auf Platz 2 abgeschlossen hatte, bezwang es Kanada im Halbfinale mit 4:2.

Die Partie in Zürich wurde perfekt lanciert, als Patrik Puistola bereits in der 4. Minute in Führung ging. Kanada reagierte mit zwei Treffern in den 9. und 15. Minuten und ging nach einem ausgeglichenen Drittel mit einer 2:1-Führung in die erste Pause.

Im Mitteldrittel hatten sich die Finnen offenbar von der Schweiz inspirieren lassen und drehten die Partie regelrecht auf. Aleksander Barkov glich die Partie wieder aus und ein Doppelschlag nach Spielmitte brachte Finnland auf die Siegerstrasse. Kanada hätte noch genug Zeit geblieben, um zurückzukehren, aber der Rekordweltmeister blieb auch im Schlussdrittel vieles schuldig. Finnland verteidigte den Vorsprung relativ problemlos und steht zum 14.

Mal in einem WM-Final. Gewonnen haben sie 'nur' vier davon, den letzten vor vier Jahren zuhause in Tampere mit 4:3 nach Verlängerung gegen Kanada. Kanada hat derweil eine weitere Enttäuschung an einem Grossanlass zu verkraften. Vor einem Jahr waren die Nordamerikaner sensationell bereits im WM-Viertelfinal an Dänemark gescheitert.

Bei den Olympischen Spielen in Mailand verlor man das Prestige-Duell mit den USA im Final. Finnland muss nun am Sonntag das Heimteam aus dem Rennen werfen, um den Titel zu gewinnen





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