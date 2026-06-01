Finnland holt im Zülpich‑Finale den fünften WM‑Titel - Schweiz verliert nach Verlängerung mit 0:1

Im dramatischen WM‑Finale in Zürich besiegte Finnland die Schweiz in der Verlängerung. Konsta Helenius erzielte das einzige Tor, während die Schweizer zum dritten Mal in Folge mit Silber vom Podium gingen.

Das Finale der Eishockey ‑ Weltmeisterschaft 2024 in Zürich‑Altstetten war ein nervenaufreibendes Duell, das am Ende die Träume der Schweiz zerschlug. In einem engen Kampf, der erst nach 60 minutengleichem Spielstand in die Verlängerung ging, musste das Gastgeberteam nach einer intensiven Kopf-an-Kopf-Phase ein weiteres Mal mit Silber vom Podium gehen.

Der entscheidende Treffer fiel in der 71. Minute, als der 20‑jährige Finn Konsta Helenius, aktuell beim NHL‑Club Buffalo Sabres unter Vertrag, den Schweizer Torhüter Leonardo Genoni mit einem präzisen Schuss in die Fanghand‑Seite überlisten konnte. Damit sicherte sich Finnland zum fünften Mal den WM‑Titel, während die Schweiz nach ihrem fünften Finalauftritt seit 2013 - und dem dritten in Folge - erneut nur den zweiten Platz belegen musste.

Im ersten Drittel dominierte die finnische Mannschaft das Geschehen, während die Schweizer eher reaktiv agierten und häufig in der eigenen Abwehrzone gefangen waren. Trotz einer frühen Strafzeit für Calvin Thürkauf, in der Mikko Lehtonen zunächst die Torumrandung traf, wurde das anschließende Tor von Anton Lundell wegen eines zu hohen Stockes annulliert. Die Swiss konnten dennoch in den ersten zwanzig Minuten einen vielversprechenden Angriff starten, als Timo Meier knapp am Tor von Justus Annunen vorbeischoss.

Nach dem ersten Drittel lag das Schussverhältnis 7 zu 15 zu Ungunsten der Schweiz, jedoch löste ein kurzer Power‑Play‑Abschnitt das Momentum der Gastgeber aus. Angeführt vom unermüdlichen Kapitän Roman Josi übernahmen die Schweizer das Spiel, obwohl sie im Mittelteil nur zwei Torschüsse erzeugen konnten und das erste Drittel unverändert mit 0 : 0 beendeten. Das dritte Drittel zeigte ein ebenso ausgeglichenes Bild, bei dem beide Teams stark in Defensive spielten und die Torhüter selten vorzeichneten.

Mehrere Gelegenheiten entstanden, doch die Abwehrreihen hielten stand. In der Verlängerung, in der jede Mannschaft nur noch mit drei Feldspielern agierte, gelang es Helenius, die entscheidende Lücke zu finden. Nachdem Jesse Puljujärvi den Pfosten berührte und Damien Riat an die Latte schoss, setzte Helenius zum Schluss nach. Mit einem schnellen Schuss von der rechten Handseite überwältigte er Genoni, womit das finnische Team das Spiel beendete.

Auch wenn einzelne Leistungen der Schweizer - etwa die kraftvolle Rolle von Ken Jäger in der "Energie‑Linie", Nino Niederreiters Arbeit an der Bande und Dominik Egli's zuverlässige Defensivarbeit - begeistert wurden, reichte es nicht, den entscheidenden Moment zu verhindern. Das Finale bleibt damit ein episches Kapitel der Eishockey‑Geschichte, das die Schweizer Fans mit gemischten Gefühlen zurücklässt: Stolz über die gezeigte Kampfbereitschaft, aber auch bitterer Nachgeschmack, dass der ersehnte erste Weltmeistertitel weiterhin aussteht





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