Finnland besiegt Kanada und trifft im WM-Finale auf die Schweizer Nati

In einem packenden Halbfinalspiel setzt sich Finnland gegen den Turnierfavoriten Kanada durch und trifft nun im Finale auf die Schweizer Hockey-Nati. Für die Schweiz ist dies ein gutes Omen, denn auch in der Gruppenphase hatte Finnland gegen die Nati das Nachsehen.

Der Finalgegner der Schweizer Hockey-Nati bei der Heim-WM steht fest: Finnland hat sich gegen Kanada durchgesetzt und trifft nun im Finale auf die Schweizer Nati .

In der Halbfinalpartie besiegte Finnland Kanada mit 4:2. Für die Schweiz ist dies ein gutes Omen, denn auch in der Gruppenphase hatte Finnland gegen die Nati mit 4:2 das Nachsehen. Kanada konnte zwar in der 34. Minute durch Dylan Holloway in Führung gehen, doch die Finnen drehten das Spiel im Mitteldrittel.

Aleksander Barkov, der bereits in der Gruppenphase gegen die Schweiz zwei Treffer erzielte, sorgte früh im Mitteldrittel für den Ausgleich. Konsta Helenius und Aatu Raty setzten dann binnen 90 Sekunden einen doppelten Wirkungstreffer und brachten Finnland mit 4:2 in Führung. Diese Führung gaben die Finnen auch im Schlussdrittel nicht mehr aus der Hand. Kanada fand offensiv kaum Lösungen und musste sich immer wieder gefährlichen Kontern der Finnen erwehren





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