Finnische Eishockeyspieler feiern WM-Sieg und wünschen sich Schweizer Torhymne

Die finnischen Eishockeyspieler feiern ihren WM-Sieg und wünschen sich ausgerechnet die Schweizer Torhymne. Sie haben den WM-Final gegen die Schweizer Hockey-Nati mit 3:0 Toren gewonnen und hoffen, dass sie das Schweizer Torlied hören.

Nachdem Finnland den WM-Finale gegen die Schweizer Hockey-Nati gewonnen hat, feiern die Finnen bis in die Morgenstunden. Bei einem Anruf in Radio wünschen sie sich ausgerechnet die Schweizer Torhymne .

Nach 71 Minuten gewinnt Finnland den WM-Final mit 3:0 Toren. Dort wünschen sie das Schweizer Torlied - 'das haben wir im Final nie gehört'. Mittlerweile wurden die finnischen Hockey-Weltmeister in ihrer Heimat von frenetischen Fans empfangen. Bei der Siegerehrung klatschen die niedergeschlagenen Schweizer Hockeyfans fair für die Finnen.

Diese ziehen los, um ihren Triumph in Zürich zu feiern. Am Montagmorgen ruft Captain Barkov - wohl nach mehr als einem Glässchen Alkohol - bei 'Radio SuomiPop' an.

'Hier sprechen die Finnish Lions', verkündet der Plötzlich rufen die finnischen Eishockeyspieler rund um Weltmeister-Captain Barkov im Radio an. Die Moderatoren Tinnik Wikström und Ikka Hovimuusikko, die zur Feier des Tages im Hockey-Shirt der Finnen moderieren, staunen nicht schlecht. Barkov verkündet in der Radio-Liveschalte: 'Wir haben noch nicht geschlafen, aber wir haben richtig Meter gemacht.

' Die feiernden Finnen sind im Hintergrund zu hören. Aber offenbar nicht nur sie - Barkov verrät: 'Wir sind jetzt im norwegischen Speisesaal und feiern mit den Norwegern.

' Auch Norwegen hat Grund zu feiern - an der Immer wieder ist im Anruf zu hören, wie die Skandinavier den Schweizer Song 'Richi' mitgrölen. Moderatorin Wikström will dann auch wissen, welchen Song sich die Weltmeister im Radio wünschen. Die Nati-Stars scheitern an der Heim-WM mit Gold vor Augen. Bleibt zu hoffen, dass sie beim finnischen Nachtritt noch schliefen





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