Finanzplatz-Initiative: Mehr als nur Umweltschutz – Eine Politisierung der Vorsorge?

Die Finanzplatz-Initiative sammelt überraschend viele Unterschriften und birgt das Risiko einer Politisierung der Schweizer Vorsorgegelder. Kritiker bemängeln eine falsche Darstellung der Rolle Schweizer Banken und eine mangelnde Expertise der Initianten.

Neue Probleme für den Schweizer Finanzplatz, ironischerweise unter dem Namen « Finanzplatz-Initiative » auftauchend: Letzte Woche wurden statt der erforderlichen 100.000 Unterschriften beeindruckende 145.000 eingereicht. Dies geschah sogar noch einen Monat vor Ablauf der offiziellen Sammelfrist.

In der Branche wurde diese Initiative bislang kaum ernst genommen und eher als Kuriosität abgetan. Das zugrunde liegende argumentative Muster ist seit Jahren bekannt und wird sorgfältig gepflegt: Der Schweizer Banker wird als skrupelloser Profiteur dargestellt, der mit dem Geld der kleinen Leute Regenwälder zerstört und Kohleminen finanziert. Dieses Bild ist einprägsam, aber weitgehend unzutreffend. Schweizer Banken spielen im globalen Kapitalmarktgeschäft für fossile Unternehmen eine untergeordnete Rolle.

Sie haben sich weitgehend aus solchen Projektfinanzierungen zurückgezogen – hauptsächlich aus Reputationsgründen. Die eigentlichen Akteure sind J. P. Morgan, Barclays, die japanischen Megabanken und chinesische Staatsinstitute. Bei letzteren sind weder sorgfältige Prüfung noch Menschenrechtsklauseln selbstverständlich. Was die Initiative wirklich bezweckt, wird oft missverstanden.

Wer dies als Fortschritt für das Klima feiert und es sogar in die Bundesverfassung schreiben möchte, verwechselt Sichtbarkeit mit tatsächlicher Wirkung. Der eigentliche Inhalt der Initiative findet sich nicht auf dem Plakat mit dem Bagger im Amazonas, sondern in den technischen Details zu «Transitionsplänen», «Aufsicht» und «Sanktionskompetenzen». Konkret geht es darum, dass Pensionskassen, AHV-Fonds und Suva ihre Anlagepolitik zukünftig an internationalen Klimazielen ausrichten sollen – überwacht von einer neuen staatlichen Behörde.

Das Kernproblem ist also nicht die Regulierung der Banken, wie oft behauptet, sondern die Politisierung der Schweizer Vorsorgegelder. Die Frage, wer hinter dieser Initiative steht, ist daher entscheidend. Die treibenden Kräfte sind SP, Grüne, GLP, Mitte, EVP, WWF, Campax, die Alternative Bank und die Jungen Grünliberalen. Es fehlt jegliche Vertretung relevanter Schweizer Finanzinstitutionen.

Tonangebend sind Nationalräte von SP (Mattea Meyer, Samuel Bendahan) und Grünen (Lisa Mazzone), ergänzt durch bürgerliche Linksabweichler wie Konrad Langhart, Stefan Müller-Altermatt und Raphaël Comte. Die Initiative präsentiert auf ihrer Website eine Galerie von angeblichen «Expert:innen aus Finanzbranche und Wissenschaft», doch bei näherer Betrachtung zeigt sich eine Diskrepanz. Es finden sich keine Leiter von Pensionskassen, keine Bankenpraktiker mit nachweisbaren Erfolgen und keine Versicherungsexperten.

Die inszenierte Breite der Unterstützung löst sich in eine politische Kampagnenkoalition auf, die mit dem großzügig vergebenen Label «Finanzexperte» versehen ist. Diese vermeintlichen Experten sind nicht die Personen, denen man die Anlagepolitik von Pensionskassen anvertrauen würde. Die Zweite Säule hat einen einzigen legitimen Zweck: das Altersguthaben der Versicherten sicher und rentabel anzulegen, nicht den politischen Zeitgeist zu verwalten. Alles andere – der böse Banker, der Bagger, die angeblich horrenden CO2-Emissionen des Finanzplatzes – ist reine PR.

Die eigentliche Kernfrage der Initiative lautet: Soll eine kleine Fraktion aus linksgrünen Politikern und einigen Sustainable-Finance-Lobbyisten zukünftig bestimmen, wie Ihre Pensionskasse investiert? Die Antwort darauf kann nur ein klares Nein sein. Es ist höchste Zeit, dies den Bürgern zu erklären. Pensionskassen, Versicherungen und Bankenverbände sind jetzt gefordert.

Wer zu lange schweigt, überlässt das Feld denjenigen, die das Feindbild bereits geschickt skizziert haben, und muss dann in einem Jahr gegen ein verfestigtes Muster ankämpfen





finews_ch / 🏆 25. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Finanzplatz-Initiative Pensionskassen AHV Suva Klimaziele Politisierung Der Vorsorge Schweizer Banken Nachhaltigkeit Finanzmarkt

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Verband der Vermögensverwalter lehnt Finanzplatz-Initiative abDie Eidgenössische Volksinitiative «Für einen nachhaltigen und zukunftsgerichteten Finanzplatz Schweiz» (Finanzplatz-Initiative) wird vom Verband der Schweizer Vermögensverwalter abgelehnt. Die Initiative werde negative Auswirkungen auf die Branche und die Anleger haben. ...

Read more »

Polizeibeamten-Verband gegen die 10-Millionen-Initiative der SVPDer Verband Schweizerischer Polizei-Beamter sieht bei einer allfälligen Annahme der Volksinitiative «Keine 10-Millionen-Schweiz» die internationale polizeiliche Zusammenarbeit in Gefahr. Deshalb setzt sich der Zentralvorstand «unmissverständlich» für ein Nein ein, wie dieser am Donnerstag mitteilte.

Read more »

Antigravity startet 'Project Eternal': Eine globale Initiative zur Bewahrung kulturellen Erbes mittels...Rom (ots) - Im Anschluss an den Internationalen Tag für Denkmäler und Stätten kündigt Antigravity heute den Start von Project Eternal an. Die globale Initiative vereint...

Read more »

Initiative «10-Mio-Schweiz»: Röstigraben bei kantonalen BauernverbändenDer Bauernverband hat Stimmfreigabe zur Initiative gegen eine 10-Millionen-Schweiz beschlossen. Dies ist umstritten.

Read more »

Analyse zeigt: Höhere Zustimmung für SRG-Initiative bei JüngerenDie Wahlbeteiligung am 8. März war hoch. Jetzt zeigt eine Analyse, welche Argumente den Ausschlag gaben.

Read more »

Bauern streiten über 10-Millionen-Schweiz-InitiativeDer Schweizer Bauernverband bleibt zur SVP-Initiative neutral. Die Branche ist tief gespalten.

Read more »