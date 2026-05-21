Finanzmärkte stabilisieren sich bei Hoffnungen auf Iran-Friedensverhandlungen - Ölpreise halten sich bei 105 Dollar

Die globalen Finanzmärkte zeigen sich am Donnerstag teilweise erholt, während die Hoffnung auf Fortschritte in den Friedensverhandlungen zwischen USA und Iran die Stimmung prägt. An der Schweizer Börse notiert Swiss Re moderat schwächer, während Swiss Life stärker nachgefragt wird. Die Ölpreise stabilisieren sich bei rund 105 Dollar pro Fass, gestützt durch Sorgen um das Angebot und sinkende US-Lagerbestände. In Asien erlebten die Märkte eine deutliche Erholung mit starken Gewinnen bei Halbleiteraktien, angeführt durch positive Unternehmensergebnisse. Experten warnen jedoch vor anhaltender Volatilität durch die unklare politische Situation im Nahen Osten und erwarten, dass auch bei einem Kriegsende die Ölpreise längerfristig erhöht bleiben dürften.

An den globalen Finanzmärkte n zeigen sich am Donnerstag gemischte Signale, während Anleger weiterhin auf Fortschritte in den Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran hoffen.

Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich dabei mit einem zweigeteilten Tableau, wobei zehn Titel zulegen und ebenso viele an Wert verlieren. Swiss Re notiert moderat im Minus und kann die vorbörslichen Kursgewinne von 1,8 Prozent nicht vollständig behaupten, während Swiss Life stärker nachgefragt wird. Das Geschehen an den Börsen wird massgeblich durch die Entwicklungen im Nahen Osten und deren Auswirkungen auf die Energiemärkte geprägt.

Die Ölpreise präsentieren sich vergleichsweise stabil bei rund 105 Dollar pro Fass, wobei Brent und WTI zeitweise knapp zwei Prozent zulegen konnten. US-Präsident Donald Trump erklärte zuletzt, dass die Verhandlungen mit dem Iran in der Endphase seien, drohte jedoch gleichzeitig mit neuen Angriffen, sollte Teheran keinem Friedensabkommen zustimmen. Diese widersprüchlichen Signale führen dazu, dass Investoren in Habachtstellung bleiben, obwohl sie weiterhin auf baldige Fortschritte hoffen.

Ein Experte weist darauf hin, dass es bereits mehrfach Berichte über einen nahenden Friedensdeal gegeben habe, ohne dass diese konkrete Ergebnisse gebracht hätten. Die Unsicherheit in dieser Frage belastet die Kurse nachhaltig und schafft eine volatile Handelsumgebung, in der Anleger vorsichtig abwägen müssen. Selbst im Fall eines baldigen Kriegsendes und einer möglichen Wiedereröffnung der strategisch wichtigen Strasse von Hormus dürften die Ölpreise noch länger erhöht bleiben.

Grund hierfür sind die erheblichen Schäden an Energieanlagen sowie die vollgestopften Lager mehrerer Staaten aus dem Nahen Osten, die in den vergangenen Wochen zu einer Drosselung der Produktion geführt haben. Experten rechnen damit, dass es einige Zeit dauern wird, bis die Produktion wieder ihr Vorkriegsniveau erreichen kann. Diese strukturellen Faktoren unterstützen die Notierungen an den Energiemärkten, unabhängig davon, wie schnell sich die politische Situation entspannen könnte.

In Deutschland wird der Leitindex DAX am Donnerstag kaum verändert in den Handel starten, nachdem er am Mittwoch um 1,4 Prozent höher bei 24.737,24 Punkten geschlossen hatte. An den Börsen sorgte eine Kombination aus steigenden Chipaktien und dem Ausbleiben einer neuen Eskalation im Iran-Krieg für gute Stimmung. Auch an der Wall Street ging es bergauf, wobei insbesondere Technologiewerte durch positive Ergebnisse von Halbleiterunternehmen gestützt wurden.

Die Hoffnung auf eine baldige Einigung zwischen Washington und Teheran zur Beendigung des Krieges im Nahen Osten bietet zumindest momentan eine etwas beruhigte Perspektive für die Finanzmärkte. An diesem Donnerstag wird die EU-Kommission angesichts des Ölpreisschocks voraussichtlich ihre Wachstumsprognose senken. Dies hat EU-Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis bereits mit Blick auf die anstehende Frühjahrsprognose signalisiert. Gleichzeitig wird in der Schweiz ein neuer Titel an der Börse erstmals gehandelt, während das Bundesamt für Statistik die Zahlen zur Industrieproduktion im ersten Quartal publizieren wird.

Diese Veröffentlichungen könnten zusätzliche Impulse für die Kursentwicklung an den europäischen und Schweizer Märkten geben. In den USA haben sich die Rohölpreise nach zwei Verlusttagen leicht erholt. Anhaltende Sorgen um das Angebot wegen der unklaren Aussichten auf ein Ende des Iran-Krieges und ein Rückgang der US-Lagerbestände stützen die Notierungen. Am Mittwoch waren die Preise noch um mehr als 5,6 Prozent gefallen, nachdem US-Präsident Trump erklärt hatte, die Verhandlungen mit dem Iran befänden sich in der Endphase.

Seine simultanen Drohungen mit weiteren Angriffen führten dazu, dass der Iran vor weiteren Attacken warnte und seine Kontrolle über die wichtige Strasse von Hormus zu festigen kündigte. Diese gegenseitigen Drohungen schaffen eine hochgradig volatile und unsichere Situation, die die Finanzmärkte anhaltend verunsichert. In Asien nehmen die Märkte Fahrt auf, wobei Anleger auf die teilweise Wiederaufnahme des Schiffsverkehrs in der Strasse von Hormus blicken. Besser als erwartet ausgefallene Ergebnisse von Halbleiterunternehmen sorgen zudem für Auftrieb bei den Chipwerten.

Der breit gefasste MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans kletterte um 1,2 Prozent und beendete damit eine viertägige Verlustserie. Der südkoreanische Kospi zog sogar um mehr als vier Prozent an, während der 225-Werte umfassende japanische Index ebenfalls zulegen konnte. Diese Erholung zeigt, dass die optimistischeren Signale aus den Friedensverhandlungen auch zu den asiatischen Märkten durchdringen.

Die Börse Shanghai gewann 0,4 Prozent auf 4.180,38 Stellen, während der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen um 1,1 Prozent auf 4.903,73 Punkte stieg. Ein südkoreanischer Elektronikriese verzeichnete besonders starke Gewinne von mehr als sechs Prozent. Dies geschah, nachdem die Gewerkschaft des Unternehmens mitteilte, dass sie nach einer vorläufigen Tarifeinigung die Arbeitskampfmassnahmen aussetzen werde. Damit wurde ein Streik von fast 48.000 Beschäftigten vorübergehend abgewendet, was für erhebliche Erleichterung bei den Anlegern sorgte.

In New York verabschiedete sich der Nasdaq dank starker Halbleitertitel 1,66 Prozent höher mit 29.297,70 Punkten. Damit erholte sich der technologielastige Auswahlindex deutlich von den Gewinnmitnahmen seit seinem Rekord vom Donnerstag. Der marktbreite Index zeigte ähnliche Muster. Die Erholung der Tech-Aktien ist dabei massgeblich durch positive Unternehmensergebnisse und die reduzierte Angst vor einer neuen Eskalation getrieben.

Ein Investmenthaus äusserte sich vorsichtig optimistisch und erwartet, dass insbesondere die Umsatzziele für die kommenden Monate April bis Juni aus Anlegersicht von besonderer Bedeutung sein werden





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