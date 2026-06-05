Finanzierungsdebatte erschüttert Mehrheit für Atom-Comeback in der Schweiz

Während die Aufhebung des Verbots für neue Kernkraftwerke im Parlament auf eine knappe Mehrheit hoffen lässt, droht die Finanzierungsfrage das Vorhaben zu kippen. Die Mitte-Partei, als Zünglein an der Waage, ist tief gespalten und erwägt eine Rückweisung des Gegenvorschlags.

Die Debatte über die Zukunft der Kernenergie in der Schweiz erreicht eine entscheidende Phase. Der Nationalrat berät die Blackout-Initiative sowie den indirekten Gegenvorschlag des Bundesrat s, der das bestehende Verbot für den Bau neuer Kernkraftwerke aufheben würde.

Während die bürgerlichen Parteien FDP und SVP den Gegenvorschlag geschlossen mittragen und auch sieben Nationalräte der Mitte ihre Zustimmung signalisiert haben, rückt nun die Frage der Finanzierung in den Mittelpunkt. Ein Rückweisungsantrag, der den Bundesrat auffordert, die finanzielle Beteiligung des Staates an neuen Atomkraftwerken detaillierter zu prüfen, gewinnt an traction. Die Befürworter argumentieren, dass klare Leitplanken für die öffentliche Hand und die Investoren Rechtssicherheit schaffen.

Innerhalb der Mitte, die historisch durch den Atomausstieg nach Fukushima geprägt ist, besteht eine tiefe Spaltung. Während einige Abgeordnete eine Vertagung der Debatte durch Rückweisung anstreben, pochen andere auf eine Abschwächung des Gegenvorschlags, etwa durch eine Beschränkung auf Reaktoren der neuesten Generation. Die Finanzierungsfrage könnte thereby die ohnehin knappe Mehrheit für die Aufhebung des Neubauverbots gefährden. Kritiker von der FDP sehen in der Finanzierungsdiskussion eine Verzögerungstaktik, da der Gegenvorschlag lediglich die Option offenhalten solle.

Der Ausgang der Abstimmung am Montag ist sehr ungewiss und hängt von der Position der Mitte-Fraktion ab, die möglicherweise ihre interne Zerreissprobe vorerst vertagen kann. Gleichzeitig hat der Bundesrat kürzlich die Laufzeiten der bestehenden Kernkraftwerke verlängert, was von Teilen als hochriskant kritisiert wird





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