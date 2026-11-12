Finanzierung der 13. AHV-Rente: Mehrwertsteuer als zentrales Element

Die Schweiz plant die 13. AHV-Rente mit einer Mehrwertsteuererhöhung zu finanzieren. Bundesrat und SGB fordern diese Maßnahme, während FDP und Gewerbeverband strukturelle Alternativen bevorzugen.

Die erste Auszahlung der 13. AHV-Rente ist für Dezember 2026 geplant. Diese Neuerung verursacht zu Beginn monatlich Kosten von über vier Milliarden Franken, die später auf mehr als fünf Milliarden Franken ansteigen werden. Um diese erheblichen Mehrkosten abzufedern, streben der Bundesrat und das Parlament eine Erhöhung der Mehrwertsteuer an. Die Bundesverwaltung gibt an, dass diese Steueranpassung gemeinsam mit dem direkten Bundesbeitrag rund die Hälfte der zusätzlichen Ausgaben für die neue Rentengeneration decken soll.

Die Kostenstruktur der 13. AHV-Rente

Die Finanzierungslücke für die Einführung der 13. Rente stellt das Schweizer Sozialsystem vor eine massive finanzielle Herausforderung. Die monatlichen Ausgaben beginnen bei vier Milliarden Franken und steigen kontinuierlich an. Die gewählte Strategie sieht vor, dass die Mehrwertsteuererhöhung und der Bundeszuschuss zusammen etwa fünfzig Prozent der Mehrausgaben abdecken. Dieser Ansatz soll die Stabilität des Systems gewährleisten, ohne das gesamte Finanzgebäude ins Wanken zu bringen. Die Bevölkerung hatte diesen Schritt im März 2024 in einer Abstimmung bereits mit deutlicher Mehrheit befürwortet.

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Positionen der Befürworter und der Bundesrat

Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider vertritt die Position, dass die Bevölkerung im März 2024 das klare Mandat für die 13. Rerte erteilt hat. Sie betonte dabei, dass dieses politische Vorhaben seinen Preis habe und nicht ohne finanzielle Folgen für die Allgemeinheit bleiben könne. Für sie ist die Rente ein wichtiger Schritt, der im Einklang mit der schweizerischen Identität steht. Sie verwies darauf, dass es in der DNA des Landes liege, auf alle Bevölkerungsgruppen zu achten und soziale Absicherung zu gewährleisten. Der Bundesrat hält an der Mehrwertsteuererhöhung als zentralem Finanzierungsinstrument fest.

Kritik der FDP und strukturelle Alternativen

FDP-Co-Präsidentin Susanne Vincenz-Stauffacher lehnt die geplante Mehrwertsteuererhöhung entschieden ab. Sie argumentiert, dass es nicht hinnehmbar sei, die Bevölkerung und die Unternehmen einseitig durch Steuererhöhungen zu belasten. Stattdessen fordert sie, dass zusätzliche Mittel für die AHV aus bestehenden Steuereinnahmen freigespielt werden müssen. Die FDP befürwortet strukturelle Maßnahmen im Bundeshaushalt, um die Lücke zu schließen, ohne die Mehrwertsteuer dauerhaft anzuheben. Diese Position wird von Vertretern des Gewerbeverbandes geteilt, die weitere Belastungen für Konsumenten und Betriebe befürchten.

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Argumente des Gewerkschaftsbundes und der SVP

Daniel Lampart, Chefökonom des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes, warnt vor strukturellen Maßnahmen, die er als Tarnung für eine Erhöhung des Rentenalters entlarvt. Seiner Berechnung zufolge müsste ein KAV-Angestellter bis zum 68. oder 69. Lebensjahr arbeiten, um die Kosten zu decken. Lampart stuft diese Vorstellung als völlig unrealistisch ein und betont, dass die aktuelle Lösung keine soziale Kompromissform sei. SVP-Präsident Marcel Dettling lehnt ebenfalls eine Rentenerhöhung ab. Er schlägt stattdessen ein Lebensarbeitszeitmodell vor, bei dem spätere Berufseinsteiger länger arbeiten müssten.

Auswirkungen auf Konsumenten und künftige Schritte

Urs Furrer, Direktor des Schweizerischen Gewerbeverbandes, warnt vor den konkreten Auswirkungen der Mehrwertsteuererhöhung auf den Alltag. Er führt aus, dass Dienstleistungen wie Friseur, Auto Werkstatt oder Restaurants teurer werden würden. Diese unbefristete Erhöhung stelle eine massive Belastung für das Gewerbe dar. Mitte-Ständerat Erich Ettlin kontert, dass es verantwortungslos sei, jetzt nichts zu unternehmen. Er betont, dass die Sicherheit der AHV priorisiert werden müsse und keine Zeit für langes Zögern bleibe. Die Debatte um die finale Finanzierungslösung ist damit weiterhin offen.