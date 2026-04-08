Finanzielle Überraschung in Arth: Gemeinde schliesst trotz Steuermindereinnahmen mit Überschuss ab

Die Schwyzer Gemeinde Arth verzeichnete 2025 einen unerwarteten Ertragsüberschuss, obwohl die Steuereinnahmen unter den Erwartungen lagen. Effizientes Kostenmanagement und die Auflösung einer Rückstellung führten zu einem positiven Jahresabschluss.

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