Finanzielle Stabilität der Stadt Thun trotz herausforderndeter Budgetaussichten

Gemeinderätin Andrea de Meuron betont die finanzielle Stabilität der Stadt Thun und unterstreicht die Bedeutung eines verantwortbaren Umgangs mit der Verschuldung. Die Stadt Thun verfügt über ein ausgeglichenes Budget für das Jahr 2027, aber die umfangreichen Investitionen und das operative Ergebnis setzen die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt unter Druck.

Die Stadt Thun verfügt über ein ausgeglichenes Budget für das Jahr 2027, mit 335 Millionen Franken both für den Aufwand und den Ertrag. Trotzdem stehen das operative Ergebnis und die Finanzierung der umfangreichen Investitionen unter Druck.

Dank einer umsichtigen Finanzplanung, einer konsequenten Ausgabendisziplin und dem finanziellen Rückstellungen kann das Budget dennoch ausgeglichen gestaltet werden. Dies unterstreicht die finanzielle Stabilität der Stadt Thun auch unter anspruchsvollen Rahmenbedingungen. Die Stadt rechnet für die Jahre 2027 bis 2030 mit ausgeglichenen Erfolgsrechnungen, jedoch bedeuten die drei großen Schulbauprojekte, dass zusätzliche Finanzmittel erforderlich sind, was zu höheren Verschuldungs- und Abschreibungs- sowie Zinskosten führt.

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Der Gemeinderat beurteilt die Entwicklung der Verschuldung als verantwortbar, aber mittel- und langfristig muss die Entwicklung vorausschauend angesteuert werden. Die Stadt Thun ist in der Lage, die Investitionen dank ihrer starken Eigenkapitalbasis zu stemmen, aber der Abbau dieser Reserven ist keine nachhaltige Lösung. Das Ziel sollte es sein, strukturelle Defizite zu vermeiden und den Aufwand und den Ertrag langfristig wieder ins Gleichgewicht zu bringen, um die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt aufrechtzuerhalten.