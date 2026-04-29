Finanzielle Notlage der Städte im Kanton St. Gallen: Sparprogramme und gescheiterte Steuererhöhungen

Die Städte im Kanton St. Gallen kämpfen mit finanziellen Schwierigkeiten und versuchen, durch Sparprogramme und Steuererhöhungen ihre Haushalte zu sanieren. Diese Bemühungen stossen jedoch oft auf Widerstand in der Bevölkerung.

Die Städte im Kanton St. Gallen stehen unter erheblichem finanziellem Druck und versuchen, ihre strukturellen Defizite durch Sparprogramme zu verringern. Steuererhöhungen sind entweder kein Thema oder scheitern am Widerstand der Bevölkerung, wie in Rapperswil-Jona und Gossau.

St. Gallen startet bereits ihr drittes Sparprogramm namens «Alliance», das bis 2029 eine Entlastung von 17,1 Millionen Franken durch den Abbau von 46,1 Vollzeitstellen bringen soll. Trotz besserer Jahresrechnungen als budgetiert, bleiben Einsparungen notwendig, betont Stadtpräsidentin Maria Pappa. Rapperswil-Jona sieht sich ebenfalls mit einem strukturellen Finanzierungsproblem konfrontiert, da die laufenden Einnahmen nicht für grosse Infrastrukturprojekte ausreichen. Ein vorgeschlagener Steuererhöhungsvorschlag wurde von der Bürgerversammlung abgelehnt.

Auch Gossau scheiterte mit einer Steuererhöhung, die durch ein Ratsreferendum der SVP verhindert wurde. Stadtpräsident Wolfgang Giella sieht zukünftig weitere Steuererhöhungen als unvermeidlich an. Die Situation in Wil ist besonders kompliziert, da es zwei widersprüchliche Ratsreferenden zur Steuerhöhe gab und eine Beschwerde beim Kanton eingereicht wurde. Trotz besserer Jahresergebnisse plant Wil weiterhin Investitionen in Verkehr und Schulen und benötigt dafür höhere Steuereinnahmen.

Die Kantonshauptstadt St. Gallen weist bereits einen der höchsten Steuerfüsse des Kantons auf und plant in den kommenden Jahren keine Anpassungen, da bereits Entlastungsmassnahmen umgesetzt werden. Diese Massnahmen umfassen das Aussetzen von Lohnanpassungen, Änderungen bei der Klassengrösse, Tarifanpassungen bei der Tagesbetreuung und die Schliessung des Volksbads. Die Stadtwerke werden zudem höhere Beiträge in die Stadtkasse leisten.

Die Einsparungen durch diese Massnahmen variieren zwischen 200.000 und 500.000 Franken, während auch kleinere Einsparungen durch Kürzungen bei der Unterstützung von Musikvereinen und durch das Abschalten der Beleuchtung früher erzielt werden sollen. Die finanzielle Lage der Städte im Kanton St. Gallen erfordert somit kreative und oft unpopuläre Lösungen





swissinfo_de / 🏆 9. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

St. Gallen Finanzkrise Sparprogramme Steuererhöhungen Kommunalfinanzen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Studie zeigt hohe Akzeptanz für Windenergie in St.GallenEine neue Studie der Universität St.Gallen zeigt, dass über die Hälfte der städtischen Bevölkerung einen hypothetischen Windpark befürworten würde. Der Herkunftsort der Windturbinen und das Turmmaterial haben einen großen Einfluss auf die Akzeptanz.

Read more »

Mehrere Gemeinderatswahlen und Personalwechsel im Kanton LuzernÜberblick über die jüngsten Gemeinderatswahlen und Personalwechsel in verschiedenen Gemeinden des Kantons Luzern, darunter Dagmersellen, Hohenrain, Kaltbach, Meierskappel, Pfaffnau, Rothenburg und Ufhusen. Die Berichterstattung umfasst stille Wahlen, Kampfwahlen und die Gründe für die Rücktritte bisheriger Gemeinderäte.

Read more »

Pro Senectute Gossau und St.Gallen-Land sammelt «Mützli» für den guten ZweckDie Pro Senectute Gossau und St.Gallen-Land ist Sammelstelle für «Mützli» der schweizweiten Aktion «Mach dich mützlich». Schon über 4400 Mützchen sind zusammengekommen.

Read more »

Kanton Zug: Wechsel an der Spitze – Signe Ghelfi wird Chefin der KommandoabteilungDie Zuger Polizei ernennt Signe Ghelfi zur neuen Chefin der Kommandoabteilung. Die 42-Jährige bringt viel Erfahrung aus Polizei und Forschung mit.

Read more »

Statistik der Schweizer Städte 2026 / Urbane Wertschöpfung: So arbeiten die Städterinnen und StädterBern (ots) - Die Statistik der Schweizer Städte 2026 präsentiert aktuelle Kennzahlen zu Bevölkerung, Wohnen, Politik, Bildung und weiteren spannenden Themen in den Schweizer...

Read more »

Mali-Eskalation: Koordinierte Angriffe auf Bamako und weitere Städte erschüttern das LandJNIM und Tuareg-Rebellen griffen gleichzeitig die Hauptstadt Bamako und weitere Städte an. Malis Verteidigungsminister Sadio Camara wurde dabei getötet.

Read more »