Finanzielle Krise bei Das Zelt führt zu Show-Absagen und Kurzarbeit

Aufgrund von Corona-Folgeschäden und teuren Investitionen muss das Varieté-Zelt Vorstellungen in Luzern und St. Gallen absagen und sucht nun nach Investoren.

Die traditionsreiche Unterhaltungsshow Das Zelt befindet sich derzeit in einer prekären finanziellen Lage, die weitreichende Konsequenzen für den kommenden Spielplan und die gesamte Belegschaft hat.

In einer offiziellen Mitteilung wurde bekannt gegeben, dass die geplanten Vorstellungen an den Standorten St. Gallen und Luzern, welche für den Zeitraum zwischen dem 30. Mai 2026 und dem 27. Juni 2026 angesetzt waren, ersatzlos gestrichen werden müssen. Diese Entscheidung ist das Resultat einer massiven Liquiditätsengpasssituation, die das Unternehmen vor existenzielle Herausforderungen stellt.

Besonders betroffen sind nicht nur die Organisatoren, sondern auch eine Vielzahl von Beteiligten. Insgesamt 73 Künstlerinnen und Künstler, die für die abgesagten Shows engagiert waren, gehen leer aus, da sie keine Gagen erhalten und zudem keine entsprechende Ausfallversicherung besteht, die den finanziellen Verlust abfedern könnte. Die Ursachen für diese dramatische Entwicklung sind vielfältig, wobei die Spätfolgen der globalen Corona-Pandemie eine zentrale Rolle spielen. Laut den Verantwortlichen, insbesondere Steiner, führten 580 Tage des vollständigen Betriebsstillstands zu enormen Einnahmeausfällen.

Obwohl staatliche Hilfen flossen, deckten diese lediglich etwa 80 Prozent der entstandenen Verluste ab, was eine dauerhafte Lücke in der Bilanz hinterliess. Zusätzlich belasteten ambitionierte Investitionen das Budget übermässig. Das neue, dreiteilige Zeltmodul namens 'The Dome' sollte die Attraktivität der Show steigern, erwies sich jedoch in der finanziellen Umsetzung als zu kostspielig. Um die finanzielle Last zu senken, wird nun geprüft, ob dieses Modul verkauft oder an einem festen Standort dauerhaft installiert werden kann, anstatt es auf Tournee mitzuführen.

Die personellen Auswirkungen sind ebenfalls gravierend. Ab Juni müssen 70 Angestellte in die Kurzarbeit geschickt werden, um die Lohnkosten zu senken und das Überleben des Betriebs zu sichern. Für die Ticketkäufer ergibt sich eine weitere Schwierigkeit: Aufgrund der aktuellen Geldknappheit können bereits erworbene Tickets derzeit nicht rückerstattet werden. Das Management appelliert in diesem Zusammenhang an die Geduld und das Verständnis der treuen Fangemeinde.

Es wird versprochen, dass die Loyalität der Kunden belohnt wird, sobald die Tournee im September wieder anläuft. Bis dahin soll eine strategische Pause eingelegt werden, um die internen Prozesse zu optimieren und die finanzielle Gesundheit des Unternehmens wiederherzustellen. Steiner betont, dass diese Auszeit notwendig sei, um danach stärker und gesünder zurückzukehren. Um aus der Krise hervorzugehen, hat Das Zelt verschiedene Rettungsmassnahmen eingeleitet.

Ein besonderer Fokus liegt auf der Einbindung der Community. Über die offizielle Webseite wird ein Crowdinvesting-Modell angeboten, bei dem Fans bereits ab einem Mindestbetrag von 250 Franken als Kleininvestoren einsteigen können. Damit hofft das Unternehmen, schnell verfügbares Kapital zu generieren und gleichzeitig die Bindung zum Publikum zu stärken. Parallel dazu laufen intensive Verhandlungen mit potenziellen neuen Aktionären und Sponsoren, die das nötige Kapital bereitstellen können, um die Liquidität langfristig zu stabilisieren.

Die Hoffnung ist gross, dass durch diese Kombination aus privatem Investment und strategischen Partnerschaften die Tournee im Spätsommer wieder in gewohnter Qualität stattfinden kann und die kulturelle Landschaft wieder durch die einzigartige Atmosphäre des Zeltes bereichert wird





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