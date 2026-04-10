Financial Times kritisiert Schweizer Demokratie: Ein kritischer Blick auf Initiativen und Referenden

Ein Artikel der « Financial Times » hinterfragt die Rolle von Initiativen und Referenden in der Schweizer Politik. Die Kritik aus dem Ausland löst im Bundeshaus Verärgerung aus, während über die Zukunft der direkten Demokratie diskutiert wird.

Normalerweise präsentiert sich die Schweiz in internationalen Medien als Musterbeispiel einer funktionierenden Demokratie . In verschiedenen Ranglisten und Demokratie -Indizes belegt sie Jahr für Jahr Spitzenplätze, was ihren Ruf als zuverlässige und stabile Nation festigt. Ein kürzlich erschienener Artikel der « Financial Times » vom Donnerstag wirft nun jedoch ein ungewohnt kritisches Licht auf dieses etablierte Bild.

Ohne selbst eine klare Position zu beziehen, stellt die britische Zeitung im Vorfeld der Abstimmung über die 10-Millionen-Schweiz-Initiative einige grundlegende Fragen zur Funktionsweise der Schweizer Demokratie. Die Kernfrage, die im Artikel aufgeworfen wird, dreht sich um die Rolle von Initiativen und Referenden in der Schweizer Politik. Dienen diese Instrumente als «absorbierender Puffer» für gesellschaftliche Spannungen und ermöglichen einen breiten Konsens, oder tragen sie vielmehr zur Verstärkung populistischer Tendenzen und zur Politisierung kontroverser Themen bei? Diese Frage löst in Bundesbern unterschiedliche Reaktionen aus, wobei die Kritik von ausserhalb auf Widerstand stösst.\Die Reaktionen aus dem Bundeshaus sind deutlich und reichen von Verärgerung bis hin zur Verteidigung der direkten Demokratie. «Die politischen Eliten aus dem Ausland und die ‹Financial Times› haben offensichtlich keinen Schimmer davon, wie verantwortungsvoll die Schweizer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger mit der direkten Demokratie umgehen», kommentiert beispielsweise SVP-Nationalrat Roland Büchel. Diese Aussage spiegelt eine verbreitete Haltung wider, die die Souveränität des Schweizer Volkes und dessen Fähigkeit zur mündigen Entscheidungsfindung betont. Auch der ehemalige Mitte-Präsident und Nationalrat Gerhard Pfister äussert sich kritisch zur Berichterstattung der « Financial Times ». Er argumentiert: «Die ‹Financial Times› übersieht den hohen Wert des Initiativ- und Referendumsrechts für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.» Pfister unterstreicht die Bedeutung der direkten Demokratie als Instrument, das es der Bevölkerung ermöglicht, ihre Anliegen und Sorgen direkt in die politische Debatte einzubringen. Dadurch bleibe die Politik in ständigem Dialog mit der Bevölkerung, was zur politischen Stabilität der Schweiz beitrage. Diese Sichtweise betont die Notwendigkeit, die direkte Demokratie zu erhalten und zu schützen, und widersetzt sich Vorschlägen, die diese Prinzipien in Frage stellen könnten.\Ein weiterer Aspekt, der im Artikel der «Financial Times» zur Sprache kommt, betrifft die Frage, ob die Hürden für Initiativen und Referenden in der heutigen Zeit noch angemessen sind. Die Zeitung weist darauf hin, dass die aktuell benötigten 100'000 Unterschriften für eine Volksinitiative aus einer Zeit stammen, in der die Schweiz deutlich weniger Einwohner zählte. Dies wirft die Frage auf, ob eine Anpassung der Mindestanforderungen an die veränderten demografischen Gegebenheiten sinnvoll wäre. Die «Financial Times» ist nicht die einzige Stimme, die eine solche Diskussion anregt. Auch der ehemalige UBS-Chef Ermotti hat sich kürzlich für höhere Hürden ausgesprochen. In der Schweizer Politik stösst diese Forderung jedoch auf grossen Widerstand. Politiker wie Roland Büchel betonen, dass sich die geltenden Anforderungen von 50'000 Unterschriften für ein Referendum und 100'000 für eine Initiative bewährt hätten. Auch Gerhard Pfister und eine linke Parlamentarierin teilen diese Meinung. Die Debatte zeigt, dass die direktdemokratischen Instrumente in der Schweiz hoch geschätzt werden und dass eine Veränderung der Regeln auf grosse Skepsis stossen würde. Die Diskussion um die 10-Millionen-Schweiz-Initiative dient somit als Katalysator für eine breitere Auseinandersetzung mit der Zukunft der direkten Demokratie in der Schweiz





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