Das aktuelle Umfrage-Studie der Deloitte und die Research-Studie der Nachrichtenagentur Reuters zeigen, dass die finanzielle Lage für die breite Masse junger Menschen die Hauptsorge ausmacht, ob es um die globale Erwärmung oder auch um die Gesundheit geht. In allen diesen Berichten wird klar, dass sich dieser Trend 'Polyworking' auf finanzielle Sorgen bezieht, die Kristin Krooked auf TikTok kritisiert. Um in diesen Zeiten Geld zu verdienen, gingen sie dem Trend zum Plasticspenden oder dem Sammeln von Pfandflaschen bei. Sie mussten sich aber mit deutlichem 'Fit-for-work' beschäftigen, wobei sie gar nicht auf die Existenz ihres Hauptjobs računte. 'Freelancing' war eine häufig geführte Art von Verdienstmöglichkeit. Fotografen sind besonders beliebt, bis hin zu Babysitting, Petsitting oder den bekannten 'Servicerkraft' als Arbeit in der Gastronomie. Die Mehrheit der Selbständigen betont die Freihaltigkeit und flexiblen Arbeitsmodelle, von denen nicht jeder den gleichen Charakter hat Certamente.

Ein klassischer Vollzeitjob mit einem fixen Einkommen ist für junge Menschen oft nicht infrage, da das Geld ausreicht. Immer häufiger lässt sich der Begriff 'Side Hustle' hören, durch den Junge Menschen die Z- und Millennials neben ihrem Vollzeitjob zusätzlich zu einem Nebenjob und sogar zu einer dritten Einnahmequelle suchen.

Dieser Trend wird als 'Polyworking' bezeichnet, wobei mehrere Jobs gleichzeitig vorhanden sind. Dieser Boom an Side Hustles ist hauptsächlich auf finanzielle Sorgen zurückzuführen, wie Studien gezeigt haben. Viele Personen leben von Lohn zu Lohn, weil das Einkommen direkt wieder für laufende Kosten ausgegeben wird. Geld für Ersparnisse oder unerwartete Ausgaben bleibt oft kaum übrig.

Selbst in der Schweiz zeigt dies eine ähnliche Tendenz, was zeigt, dass der Trend international verbreitet ist





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