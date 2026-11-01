Filmproduzentin Regina Ziegler ist im Alter von 82 Jahren gestorben

Die Filmproduzentin Regina Ziegler ist im Alter von 82 Jahren in Berlin gestorben. Sie prägte über 50 Jahre lang den deutschen Film und das Fernsehen.

Die erfolgreiche Film- und Fernsehproduzentin Regina Ziegler ist tot. Sie starb am Sonntag unerwartet im Alter von 82 Jahren in Berlin, wie ein Sprecher der Ziegler Film GmbH der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung über den Tod berichtet.

Noch am 6. Oktober zeigte sich Ziegler bei einer Filmpremiere in Berlin auf dem roten Teppich. Dieser Auftritt sollte ihr letzter öffentlicher Auftritt sein. Die Nachricht von ihrem Tod hat die Branche entsprechend bewegt.

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Eine Karriere über mehr als 50 Jahre

Ziegler wurde am 8. März 1944 in Quedlinburg in Sachsen-Anhalt geboren. Im Laufe ihrer mehr als 50 Jahre dauernden Karriere galt sie als eine der einflussreichsten Figuren im deutschen Film- und Fernsehgeschäft.

Für ihre Arbeit wurde sie mehrfach ausgezeichnet. Sie gewann unter anderem den Deutschen Filmpreis, den International Emmy und den Grimme Preis. Zudem erhielt sie in den Jahren 2012, 2016 und 2018 namhafte Preise für ihr Lebenswerk.

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Ziegler wurde als Grand Dame der deutschen Fernsehbranche bezeichnet. Ihre Produktionen reichten von Kinofilmen bis zu Fernsehserien, die über Jahre hinweg ein breites Publikum erreichten.

Zusammenarbeit mit prominenten Regisseuren

Ziegler arbeitete mit zahlreichen bekannten Regisseuren zusammen. Dazu gehörten Rainer Werner Fassbinder mit dem Film Kamikaze 1989, Volker Schlöndorff mit Rückkehr nach Montauk und Ulrich Schamoni mit Chapeau Claque.

Wiederholt produzierte sie auch Filme ihres zweiten Ehemanns, des Regisseurs Wolf Gremm, etwa Fabian. Zudem stand sie hinter bekannten Fernsehproduktionen wie Weissensee in der ARD sowie Familie Bundschuh und Kommissarin Heller im ZDF.

Auch im hohen Alter blieb Ziegler aktiv. Vor zwei Jahren sagte sie der Deutschen Presse-Agentur, dass noch viele wunderbare Projekte darauf warteten, realisiert zu werden.

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Der lange Weg zur eigenen Firma

Der Weg zum Erfolg war nach ihren eigenen Worten nicht einfach. In ihrer 2017 erschienenen Autobiografie "Geht nicht, gibt's nicht" beschrieb sie diese Phase ihres Lebens ausführlich.

Im Jahr 1973 kündigte Ziegler ihre Festanstellung und gründete ihre eigene Produktionsfirma. Das dafür nötige Geld borgte sie sich nach eigenen Angaben bei Freunden und Verwandten.