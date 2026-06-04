Film-Reaktionen nach Wenders-Entscheidung

Nach der Entscheidung von Wim Wenders (80), seinen Film «Falsche Bewegung» wegen einer Nacktszene mit Nastassja Kinski vorerst nicht mehr zu zeigen, mehren sich die Reaktionen aus der Filmwelt. Die Deutsche Filmakademie kündigte einen Austausch an.

Nach der Entscheidung von Wim Wenders (80), seinen Film « Falsche Bewegung » wegen einer Nacktszene mit Nastassja Kinski vorerst nicht mehr zu zeigen, mehren sich die Reaktionen aus der Film welt.

Die Deutsche Filmakademie kündigte einen Austausch an. Regisseurin Julia von Heinz bezeichnete die Entscheidung des Regisseurs als eine «riesige Chance». Das Präsidenten-Duo der Filmakademie, die Schauspielerin Vicky Krieps und der Regisseur Florian Gallenberger, teilte mit, die von Wenders aufgeworfene Frage, obund andere Kunstwerke nachträglich verändert werden sollten, müssten oder durften, habe nicht nur öffentlich, sondern auch innerhalb der Filmakademie «intensive Debatten» ausgelöst. Die Fragestellung berühre juristische, ethische, künstlerische und kulturwissenschaftliche Dimensionen gleichermassen.

Man wolle sich diesen Fragen gemeinsam, offen und differenziert widmen, hiess es. Es benötige Zeit und Sorgfalt, sich inhaltlich auf einen fundierten Austausch vorzubereiten, daher sei im September eine Veranstaltung dazu geplant.dann auch eine Entscheidung gefällt werden könnte, wie mit dem Film weiter umgegangen werden soll. Die Filmakademie vereint mehr als 2.400 Mitglieder aus allen künstlerischen Sparten des deutschen Films





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