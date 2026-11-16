Arsène Wenger tritt nicht zur FIFA-Präsidentschaftswahl an. Jürgen Klopp kritisiert Gianni Infantino scharf. Die UEFA sucht einen neuen Bewerber bis zum 18. November 2025.

Arsène Wenger tritt bei der bevorstehenden Wahl zum Präsidenten der FIFA nicht gegen den aktuellen Amtsinhaber Gianni Infantino an. Die Europäische Fußball-Union ( UEFA) will stattdessen einen anderen Bewerber in das Rennen schicken, wie die Süddeutsche Zeitung und L'Équipe berichten. Der 77-jährige Franzose hatte seinen Verzicht am Samstag offiziell bei der UEFA hinterlegt, nachdem er seit rund drei Monaten als möglicher Gegenkandidat gehandelt worden war.

Wenger verzichtet aus strategischen Gründen

Die Entscheidung von Arsène Wenger scheint auf zwei wesentliche Gründe zurückzuführen zu sein. Erstens wollte er sich nicht auf die Auseinandersetzung einlassen, die ihm wie jedem Herausforderer bevorgestanden hätte. Mitglieder der FIFA sollen ihm vor Augen geführt haben, dass er unter den 211 Mitgliedsverbänden weniger Stimmen erhalten würde, als allein die UEFA Mitglieder zählt. Zweitens konnte die UEFA ihm keine Zusicherung geben, dass Infantino am Ende nicht mehr im Rennen ist.

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Ohne eine solche Garantie wäre es für Wenger schwierig gewesen, Präsident zu werden, ohne Infantino in einem direkten Duell zu besiegen. Garantien auf einen Rückzug des Amtsinhabers sind aus Sicht der UEFA nicht möglich. Zudem hatten hochpolitische Fragen eine Rolle gespielt, etwa seine Haltung zu Russland im Kontext der U15-WM in Baku mit 189 Teilnehmern, bei der die russische Jugendauswahl erstmals wieder dabei war.

Jürgen Klopp fordert radikalen Wechsel in der FIFA

Der deutsche Bundestrainer Jürgen Klopp hat Gianni Infantino scharf kritisiert und sich für eine neue Führung beim Weltverband ausgesprochen. "Also es gibt bestimmt Leute, denen die Zukunft des Fußballs auch am Herzen liegt, die keine finanziellen Interessen damit haben", sagte der 59-Jährige bei der Pressekonferenz vor dem Länderspiel der deutschen Nationalelf gegen die Niederlande in Berlin.

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Klopp verglich Infantino auch mit dessen Vorgänger Joseph Blatter, der den Präsidenten-Posten 2015 nach vielen Skandalen räumen musste. "Wir hätten ja nicht gedacht, dass es nach Sepp Blatter schlimmer kommen könnte, und dann hat er das auch hingekriegt", sagte der Bundestrainer ungewöhnlich scharf. Er habe die WM in Amerika verfolgt, aber nicht im Detail die Ereignisse in der Fußball-Politik.

"Ich denke, die Meinung ist mittlerweile einhellig, dass ein Wechsel sehr viel Sinn machen würde", meinte der 59-Jährige. Er fügte hinzu, dass es hilfreich wäre, wenn sich jene Leute, denen die Zukunft des Fußballs am Herzen liegt, zusammenfänden und einer von ihnen Präsident werden würde. Diese Kritik erfolgte vor dem Hintergrund der bevorstehenden Wahl, bei der Infantino seine Interessen vertritt.

UEFA sucht neuen Kandidaten bis zum 18. November

Die Frist für die Kandidaturen endet am 18. November. An diesem Tag schalten sich die 55 Mitgliedsverbände der UEFA zusammen, und dann soll die finale Entscheidung fallen. In weiten Teilen der UEFA soll Arsène Wenger die bevorzugte Lösung gewesen sein. UEFA-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke sagte am Wochenende, dass Wenger "top" wäre, falls er kandidieren würde.

Den Vernehmen nach wurden jedoch auch andere Szenarien vorangetrieben. Denkbar wäre, dass die UEFA den Japaner Kozo Tashima unterstützt, der seine Kandidatur bereits angekündigt hat. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung soll jedoch ein eigener Bewerber präsentiert werden, der bisher nicht im Fokus stand. Infantino will sich beim FIFA-Kongress am 18. März 2027 für eine vierte Amtszeit als Weltverbandspräsident wiederwählen lassen.

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Politische und sportliche Dimension der Krise

Arsène Wenger hatte sich lange Zeit gelassen und widersprach den Spekulationen zunächst nicht. Er erhielt Zuspruch aus dem Sport und der Politik, unter anderem von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und dem britischen Premierminister Andy Burnham. Wenger arbeitete seit 2019 als "Chief of Global Football Development" bei der FIFA und ging erst kürzlich auf Distanz zu Infantino.

Diese Distanz zeigte sich etwa wegen der Annullierung der Rotsperre von US-Stürmer Folarin Balogun nach einem Anruf von US-Präsident Donald Trump während der WM. Kritik übte Wenger auch am geplanten Verkauf der WM-Rechte an externe Investoren. Die aktuellen Entwicklungen deuten darauf hin, dass die politische Landschaft in der FIFA stark im Wandel begriffen ist und Druck von innen und außen auf den Amtsinhaber ausgeübt wird.