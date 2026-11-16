FIFA-Präsidentschaftswahl: Philippe Diallo und Widerstand gegen Infantino

Nach Rückzug von Arsene Wenger und Kritik von Jurgen Klopp sucht die UEFA einen Gegenkandidaten. Philippe Diallo gilt als möglicher Herausforderer von Gianni Infantino in der anstehenden FIFA-Wahl 2027.

Die bevorstehende Wahl zum Präsidenten der Fédération Internationale de Football Association (FIFA) am 18. März 2027 hat bereits vor der offiziellen Nominierungsfrist für den 18. November intensive Debatten innerhalb der europäischen Fußballführung ausgelöst. Der französische Fußball-Präsident Philippe Diallo wird laut Berichten der englischen Zeitung The Guardian als möglicher Kandidat gehandelt, um den aktuellen Amtsinhaber Gianni Infantino herauszufordern. Diese potenzielle Kandidatur markiert einen strategischen Wechsel für die Europäische Fußball-Union ( UEFA), die bisher auf etablierte Namen setzte, sich nun jedoch einem unkonventionellen Bewerber öffnen könnte.

Philippe Diallo als möglicher Herausforderer

Die UEFA plant für den kommenden Dienstag eine digitale Zusammenkunft der Präsidenten und Generalsekretäre der europäischen Mitgliedsverbände. In diesem Gremium soll die endgültige Entscheidung über die Unterstützung eines eigenen Kandidaten getroffen werden, da die Frist zur Benennung eines Herausforderers am Mittwoch um Mitternacht abläuft. Eine Nominierung von Philippe Diallo würde eine deutliche Abweichung von der bisherigen UEFA-Strategie darstellen, bei der bevorzugt namhafte Persönlichkeiten wie Ex-Spieler oder Ex-Trainern ins Rennen geschickt wurden. Diallo, der seit 2023 Mitglied des UEFA-Exekutivkomitees ist, hat selbst keinen professionellen Spielerhintergrund, gehört aber zum engsten Machtzirkel um UEFA-Präsident Aleksander Ceferin, der die Opposition gegen Infantino anführt.

Also read Klopp kritisiert Infantino: Uefa sucht Kandidat gegen Fifa-Präsident

Kritik von Jurgen Klopp an der FIFA-Führung

Die Stimmung im europäischen Fußball ist durch scharfe Kritik deutscher Akteure geprägt. Der deutsche Bundestrainer Jürgen Klopp hat Gianni Infantino öffentlich hart kritisiert und sich für einen Führungswechsel beim Weltverband ausgesprochen. Klopp, der 59-jährige Kulttrainer, betonte, dass es Personen im Fußball gibt, denen die Zukunft des Sports am Herzen liegt und die keine reinen finanziellen Interessen verfolgen. Er verglich Infantino mit seinem Vorgänger Joseph Blatter, der 2015 nach zahlreichen Skandalen zurücktreten musste, und deutete an, dass die Situation unter Infantino sogar noch schwieriger geworden sein könnte. Klopp verwies darauf, dass die Meinung in der Fußballwelt einhellig ist, dass ein Wechsel im Präsidentenamt sehr viel Sinn machen würde.

Advertisement

Rückzug von Arsene Wenger aus dem Rennen

Ein zentraler Akteur in der Vorwahl hat sich bereits entschieden: Arsène Wenger tritt nicht gegen den Amtsinhaber an. Der 77-jährige Franzose hinterlegte seinen Verzicht am Samstag bei der UEFA, wie die Süddeutsche Zeitung (SZ) berichtete. Wenger hatte seit drei Monaten als möglicher Gegenkandidat gehandelt und erhielt dabei Unterstützung von hoher Politik, darunter von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und dem britischen Premierminister Andy Burnham. Als Chef der globalen Fußballentwicklung bei der FIFA war er in letzter Zeit in Distanz zu Infantino gegangen, etwa wegen der Annullierung der Rotsperre von US-Stürmer Folarin Balogun nach einem Anruf von US-Präsident Donald Trump während der Weltmeisterschaft.

Gründe für den Verzicht und alternative Szenarien

Laut Informationen der Süddeutschen Zeitung spielten zwei entscheidende Gründe für Wengers Rückzug eine Rolle. Erstens wollte er sich nicht auf die politische Auseinandersetzung einlassen, bei der ihm die FIFA nahegelegt haben soll, dass er unter den 211 Mitgliedsverbänden weniger Stimmen erhalten würde als die UEFA allein Mitglieder hat. Zweitens fehlte eine Garantie der UEFA, dass Infantino nicht erneut kandidieren würde. Zudem wurde Wengers Haltung zu hochpolitischen Fragen, wie der Teilnahme Russlands an der U15-WM in Baku, kritisch diskutiert. Stattdessen könnte die UEFA den Japaner Kozo Tashima unterstützen, der bereits seine Kandidatur angekündigt hat, oder einen bis dato unbekannten Bewerber präsentieren.