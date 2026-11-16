Philippe Diallo wird möglicher Herausforderer von Gianni Infantino bei der Fifa-Wahl. Jürgen Klopp fordert Change. Arsene Wenger verzichtet auf eine Kandidatur.

Der französische Fußballverbandpräsident Philippe Diallo wird als neuer Herausforderer des Amtsinhabers Gianni Infantino bei der bevorstehenden Wahl des FIFA -Präsidenten gehandelt. Nach Berichten der englischen Zeitung "The Guardian" soll die Präsentation des 63-Jährigen als Kandidat der UEFA am Dienstag erfolgen. Dies markiert einen strategischen Wandel im europäischen Fußball, da die Union of European Football Associations nun einen starken Gegner für den aktuellen Chefs sucht.

Aktueller Stand der Kandidaturen und Fristen

Die europäischen Fußballfunktionäre stehen unter großem Zeitdruck. Die letzte Frist für die Einreichung von Bewerbungen endet am 18. November, wobei die finale Entscheidung in der UEFA am Dienstag durch eine digitale Zusammenkunft der 55 Mitgliedsverbände gefällt werden soll. Am 18. März 2027 findet dann die eigentliche Wahl in der FIFA statt. Die Opposition gegen Infantino hat sich unter der Leitung von UEFA-Präsident Aleksander Ceferin formiert, der nun einen gemeinsamen Kandidaten benötigt.

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Arsène Wenger verzichtet auf die Kandidatur

Der 77-jährige Franzose Arsène Wenger hat am Samstag offiziell seinen Verzicht auf eine Kandidatur bei der FIFA-Präsidentschaftswahl bei der UEFA hinterlegt. Dieser Schritt wurde auch von der französischen Sportzeitung "L'Équipe" bestätigt. Wenger, der seit 2019 als "Chief of Global Football Development" bei der FIFA tätig war, sah sich nicht in der Lage, den politischen und medialen Kampf zu führen, der ihm als Herausforderer bevorstanden hätte. Zudem konnte die UEFA keine Garantie bieten, dass Infantino am Ende nicht wieder antreten würde.

Kritik von Jürgen Klopp an der aktuellen Führung

Deutsche Kult- und Bundestrainer Jürgen Klopp äußerte scharfe Kritik an der aktuellen Situation. Der 59-Jährige betonte, dass viele Leute die Zukunft des Fußballs am Herzen liegt, ohne finanzielle Interessen zu verfolgen. Er verglich Infantino mit seinem Vorgänger Joseph Blatter, der den Posten 2015 nach zahlreichen Skandalen räumen musste. Klopp erklärte, die Meinung sei einhellig, dass ein Wechsel in der Führung viel Sinn machen würde.

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Strategische Neuausrichtung der UEFA

Die Nominierung von Philippe Diallo stellt eine Abkehr von der bisherigen Strategie der UEFA dar. Bisher wurde angestrebt, einen namhaften Ex-Spieler oder Ex-Trainer ins Rennen zu schicken. Diallo hat jedoch selbst nie professionell Fußball gespielt. Seit 2023 gehört er dem UEFA-Exekutivkomitee an und ist somit Teil des engsten Machtzirkels um Aleksander Ceferin. Diese Entwicklung zeigt, dass die UEFA nun einen erfahrenen Verwaltungsexperten bevorzugt, um die Kontrolle über den Weltverband zurückzugewinnen.

Politische Unterstützung und weitere Szenarien

Trotz des Verzichts von Wenger gab es Bemühungen, prominente Unterstützung zu erhalten. Dem englischen "The Telegraph" zufolge soll der französische Präsident Emmanuel Macron seinen Rückhalt für eine Kampagne von Wenger angeboten haben. Nun wird diskutiert, ob die UEFA stattdessen den Japaner Kozo Tashima unterstützt, der seine Kandidatur bereits angekündigt hat. Nach Informationen der "Süddeutschen Zeitung" wird jedoch ein eigener, bisher weniger im Fokus stehender Bewerber präsentiert, um die Opposition gegen Infantino zu stärken.