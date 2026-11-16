Nach dem Aus von Arsène Wenger prüft die Uefa Philippe Diallo als Gegenkandidaten zu Gianni Infantino. Kritik von Jürgen Klopp und Fristende nähern sich.

Der französische Fußball-Verbandspräsident Philippe Diallo steht im Fokus der internationalen Berichterstattung und soll ein potenzieller Herausforderer für den amtierenden Fifa-Präsidenten Gianni Infantino werden. Dies geht aus einem Bericht der englischen Zeitung The Guardian hervor, der auf Entwicklungen innerhalb der europäischen Fußball-Union ( Uefa) verweist. Die Organisation plant, Diallo möglicherweise am kommenden Dienstag offiziell als ihren Kandidaten für die Präsidentschaftswahl zu präsentieren.

Diallo als möglicher Uefa-Kandidat vor Fristablauf

Die Entscheidung über den konkreten Bewerber fällt kurz vor einer entscheidenden Deadline. Die europäischen Kritiker von Gianni Infantino haben bis Mittwoch um Mitternacht Zeit, einen offiziellen Kandidaten für die Wahl am 18. März 2027 zu benennen. Um diese letzte Hürde zu nehmen, ist für den Dienstag eine digitale Zusammenkunft der Präsidenten und Generalsekretäre der Europäischen Fussball-Union angesetzt. Eine Nominierung von Philippe Diallo würde eine strategische Abweichung von der bisherigen Uefa-Politik darstellen, die bisher auf den Einsatz namhafter Personen wie Ex-Spieler oder Ex-Trainer setzte. Der 63-Jährige hat selbst nie professionell Fußball gespielt, gehört aber seit 2023 dem Uefa-Exekutivkomitee an und steht damit im engen Machtzirkel von Uefa-Präsident Aleksander Ceferin.

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Scharfe Kritik von Jürgen Klopp an Infantino

Während die politischen Fäden in den Führungsgremien gewebt werden, äußert sich auch prominente Stimmen aus dem Sport deutlich kritisch zur aktuellen Führung. Der deutsche Bundestrainer und Kult-Trainer Jürgen Klopp hat Gianni Infantino scharf kritisiert und eine Neubesetzung des Amtes gefordert. Der 59-Jährige betonte, dass es Personen im Fußball gebe, denen die Zukunft der Sportart am Herzen liege, ohne dass finanzielle Interessen im Vordergrund stünden. Klopp verglich die Situation zudem mit der Ära seines Vorgängers Joseph Blatter, der den Posten 2015 nach zahlreichen Skandalen niederlegte. Der Bundestrainer merkte an, dass viele Experten mittlerweile zu der Überzeugung gelangt seien, dass ein Wechsel in der Führung sehr viel Sinn machen würde.

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Arsène Wenger steigt aus und Uefa sucht Ersatz

Ein zentraler Faktor in diesem Wahlkampf ist das Aus des französischen Ex-Verbandsexperten Arsène Wenger. Der 77-Jährige tritt bei der Wahl im März nicht gegen Amtsinhaber Gianni Infantino an. Wie die Süddeutsche Zeitung und die Zeitung L'Équipe berichteten, hinterlegte Wenger seinen Verzicht am Samstag bei der Uefa. In weiten Teilen der Union galt Wenger lange als bevorzugte Lösung, doch am Ende entschieden zwei Hauptgründe gegen eine Kandidatur. Zum einen wollte er sich nicht auf den erwarteten politischen Kampf einlassen, bei dem man ihm vorrechnete, unter den 211 Mitgliedsverbänden weniger Stimmen zu erhalten als die Uefa allein Mitglieder zählt. Zum anderen konnte die Uefa ihm keine Garantie geben, dass Infantino am Ende nicht im Rennen bleibt.

Politische Unterstützung und neue Bewerber-Szenarien

Trotz des Ausstiegs von Arsène Wenger bleibt die Lage dynamisch. Dem englischen Telegraph zufolge hat der französische Präsident Emmanuel Macron dem ehemaligen Trainer des FC Arsenal Unterstützung für eine Kampagne angeboten. Da die Uefa offenbar einen eigenen Bewerber statt Kozo Tashima aus Japan ins Rennen schicken möchte, bleibt die Situation bis zur finalen Entscheidung am Dienstag spannend. Kritisch begleiteten die Verantwortlichen zudem die Haltung Wengers zu hochpolitischen Fragen, etwa der Teilnahme Russlands an der U15-WM in Baku, bei der der DFB nicht vertreten war. Auch die Kritik am geplanten Verkauf der Fifa-WM-Rechte an externe Investoren und die Annullierung der Rotsperre von Folarin Balogun nach Interventionen durch die US-Regierung spielten eine Rolle in der Distanzierung von Infantino.