Fifa-Präsident Gianni Infantino hat mit einer scherzhaft gemeinten Bemerkung über Italiens großes WM-Misere Kritik im Land des viermaligen Fußball-Weltmeisters ausgelöst. Italiens Sportminister sucht Gespräch mit dem Fifa-Chef.

Fifa-Präsident Gianni Infantino hat mit einer scherzhaft gemeinten Bemerkung über Italiens grosse WM-Misere Kritik im Land des viermaligen Fußball-Weltmeisters ausgelöst. Im Interview des brasilianischen Senders CazéTV machte sich Infantino über das erneute Scheitern der italienischen Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation lustig.

Mit einem Grinsen sprach er über eine mögliche Aufstockung der WM auf 64 Teams: Vielleicht qualifiziert sich Italien bei einer WM mit 64 Teams - oder wir gehen sogar hoch auf 228 Teams. Insgesamt hat die Fifa nur 211 Mitgliedsverbände. Italiens Sportminister sucht Gespräch Italiens Sportminister Andrea Abodi zeigte sich nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur Ansa irritiert und kündigte an, das Gespräch mit dem Fifa-Chef suchen zu wollen.

Angesichts der großen Entfernung zwischen Italien und Mexiko ist ein Telefongespräch zur Klärung der Sachlage, je nach seinen Verpflichtungen, am besten. Ich bin an seinen direkten Gedanken interessiert, sagte Abodi. Infantino hat mit seiner Bemerkung die italienische Öffentlichkeit aufgewühlt. Viele Italiener haben sich von der Aussage des Fifa-Chefs persönlich angegriffen gefühlt.

Die italienische Nationalmannschaft hat sich in der WM-Qualifikation erneut nicht für die Endrunde qualifiziert. Dies ist bereits das dritte Mal in Folge, dass die italienische Mannschaft in der WM-Qualifikation scheitert. Die italienische Öffentlichkeit ist von der Aussage des Fifa-Chefs sehr aufgewühlt. Viele Italiener fühlen sich von der Aussage persönlich angegriffen.

Die italienische Regierung hat bereits eine Erklärung abgegeben, in der sie die Aussage des Fifa-Chefs als unangemessen bezeichnet. Die italienische Regierung hat auch angekündigt, dass sie das Gespräch mit dem Fifa-Chef suchen wird, um die Sachlage zu klären. Die italienische Öffentlichkeit ist sehr aufgewühlt von der Aussage des Fifa-Chefs. Viele Italiener fühlen sich von der Aussage persönlich angegriffen.

Die italienische Regierung hat bereits eine Erklärung abgegeben, in der sie die Aussage des Fifa-Chefs als unangemessen bezeichnet. Die italienische Regierung hat auch angekündigt, dass sie das Gespräch mit dem Fifa-Chef suchen wird, um die Sachlage zu klären





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