Kurz vor WM-Start erlaubt FIFA weiche Plastikflaschen in Stadien. Julian Nagelsmann erlebt Personalschock: Lennart Karl fällt verletzt aus, Assan Ouédraogo rückt nach. Zudem sorgt ein Ticket-Fehler für Aufregung und der Iran erhält Visa für Mexiko.

Wenige Tage vor dem Anpfiff der Fussball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada hat der Weltverband FIFA seine Stadionregeln erneut angepasst. Ab sofort ist es Fans erlaubt, eine werkseitig verschlossene, weiche Einwegplastikflasche mit maximal 590 Millilitern mit ins Stadion zu bringen.

Das gab FIFA-Manager Heimo Schirgi in einem veröffentlichten Video bekannt. Er sprach davon, etwas Klarheit zu schaffen. Verboten bleiben hingegen Hartplastikgefässe. Noch kurz zuvor hatte die FIFA das Mitbringen jeglicher Wasserflaschen, auch leerer, strikt untersagt und dies mit Sicherheitsbedenken begründet.

Die Kehrtwende erfolgte nach massiver Kritik von Fanvertretern und Politikern. Torontos Bürgermeisterin Olivia Chow bezeichnete das Verbot und den daraus resultierenden Zwang zum teuren Wasserkauf im Stadion als reine Geldmacherei. New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani zeigte sich besorgt und erklärte nach der Änderung, er sei froh, dass niemand mehr fürchten müsse, sich ausreichend Flüssigkeit nicht leisten zu können. Wissenschaftler hatten zuvor vor gesundheitlichen Risiken durch Hitze für Fans und Spieler gewarnt.

Die neue Regel gilt zunächst nur für die Stadien in den USA und Kanada. Deutschlands Bundestrainer Julian Nagelsmann muss nur wenige Tage vor Turnierbeginn einen herben Personalschock verkraften. Der 18-jährige Offensivstar des FC Bayern München, Lennart Karl, fällt für die WM aus. Im Abschlusstraining vor dem letzten Testspiel gegen die USA in Chicago zog er sich einen Muskelbündelriss im linken vorderen Oberschenkel zu.

Das ergab eine Untersuchung in einem Krankenhaus. Nagelsmann nominierte umgehend Assan Ouédraogo von RB Leipzig nach. Der 20-Jährige hatte sein Länderspieldebüt im November beim 6:0-Sieg gegen die Slowakei gegeben und dabei ein Tor erzielt. Ouédraogo reist in den kommenden Tagen ins WM-Quartier nach Winston-Salem.

Nagelsmann zeigte sich auf der Pressekonferenz betroffen und sprach von einer schweren Verletzung. Bereits zuvor hatte Serge Gnabry wegen einer Muskelsehnenverletzung absagen müssen. Die Verletzung Karls erinnert an das Schicksal von Marco Reus vor der WM 2014, der sich im letzten Test vor Brasilien eine Knöchelverletzung zuzog und den Triumpp verpasste. Eine weitere Panne ereignete sich auf der FIFA-Website.

Aufgrund eines Fehlers erhielten Dutzende Fans kostenlose Tickets für WM-Spiele. Der Weltverband forderte die betroffenen Käufer auf, innerhalb von sieben Tagen den korrekten Betrag zu bezahlen, ansonsten verfällt der Anspruch. Eine Sprecherin bestätigte, dass rund 60 Fans am Mittwoch Mitteilungen über kostenlos zugeteilte Tickets erhalten hätten, die eigentlich fehlerhaft waren. Die FIFA bedauerte den Fehler und die Unannehmlichkeiten.

Die iranische Nationalmannschaft hat unterdessen alle Visa für die Einreise nach Mexiko erhalten. Nach Angaben des Verbands ist der Prozess abgeschlossen. Der Iran befindet sich seit Ende Februar in einem militärischen Konflikt mit den USA, was die Einreise erschwert hatte. Daher verlegte das Team sein Trainingscamp von Arizona nach Tijuana in Mexiko.

Von dort ist der Weg nach Los Angeles kurz, wo die Asiaten am 15. Juni auf Neuseeland und am 21. Juni auf Mexiko treffen. Verbandspräsident Mehdi Tadsch zeigte sich erleichtert über die Genehmigung





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