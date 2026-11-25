Die Hackergruppe Handsome Boy Hacking Club behauptet, zwölf Gigabyte Daten von der FIFA gestohlen zu haben. Die Organisation dementiert die Vorwürfe nicht und arbeitet mit Behörden zusammen.

Die Internationale Fussball-Föderation FIFA wird erneut von einem massiven Cyberangriff erschüttert, nachdem die Hackergruppe Handsome Boy Hacking Club die Verantwortung für den Sicherheitsvorfall übernommen hat. Der globale Sportverband bestätigt gegenüber dem Technologieportal The Record, dass unbefugte Dritte Zugriff auf eine begrenzte Menge persönlicher und geschäftlicher Informationen erhalten haben könnten. Dieser Vorfall wirft ein kritisches Licht auf die digitale Sicherheit eines der weltweit wichtigsten Sportorganisationen und löst sofortige Massnahmen gegen die Datenpanne aus.

Umfang der gestohlenen Daten im Fokus

Die Verantwortlichen innerhalb der Hackergruppe Handsome Boy Hacking Club behaupten explizit, mehr als zwölf Gigabyte sensibler Daten aus den geschützten Systemen der FIFA extrahiert zu haben. Dieser gewaltige Datenvolumen soll unter anderem Identitäts- und Einwanderungsdokumente, detaillierte Finanzunterlagen, juristische Dokumente sowie interne Informationen zur Verbandsführung umfassen. Die Angreifer geben an, direkten Zugang zur Microsoft-Umgebung der FIFA erlangt zu haben, was auf eine tiefgreifende Kompromittierung der digitalen Infrastruktur hindeuten würde, auch wenn diese Angaben unabhängig bislang noch nicht vollständig verifiziert sind.

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Fehlerhafte Erpressung führt zur Veröffentlichung

Der Auslöser für die öffentliche Preisgabe der angeblich gestohlenen Informationen war ein gescheiterter Erpressungsversuch durch die Tätergruppe. Nach dem Scheitern ihrer finanziellen Forderungen entschloss sich die Handsome Boy Hacking Club, die kompromittierten Dateien auf einem kriminellen Internetforum zu veröffentlichen. Dieses Vorgehen verstärkt die Schwere der Situation erheblich, da private und vertrauliche Unterlagen nun möglicherweise im Darknet oder auf öffentlichen Foren zirkulieren, wo der Schutz der betroffenen Personen und Mitarbeiter der FIFA nicht mehr gewährleistet ist.

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Position der FIFA zur Privatsphäre-Verletzung

Ein offizieller Sprecher der FIFA erklärte, der Weltverband verurteile die unrechtmässige Beschaffung und Veröffentlichung von Informationen, insbesondere persönlicher Daten, aufs Schärfste. Man betonte, dass dies eine schwerwiegende Verletzung der Privatsphäre darstelle, die für die Betroffenen erhebliche negative Folgen haben könne. Die FIFA mit Sitz in Zürich, die rund 700 Mitarbeitende beschäftigt, hat ihre Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden und Strafverfolgungsorganen aufgenommen, um die Lücken im Sicherheitskonzept zu schliessen und die Identität der Täter zur Verantwortung zu ziehen.

Kontext: Welle von Cyberangriffen im europäischen Fussball

Dieser Sicherheitsvorfall bei der FIFA reiht sich in eine beunruhigende Serie von Cyberangriffen auf den europäischen Spitzensport ein. Bereits am Montag zuvor hatte die spanische Profiliga LaLiga mitgeteilt, dass Hacker persönliche Daten von Fans erbeutet haben. Zudem nahm die niederländische Polizei im Mai einen 35-Jährigen fest, der verdächtigt wird, in die Computersysteme von Ajax Amsterdam eingedrungen zu sein. Diese Häufung von Angriffen zeigt, dass Sportorganisationen vermehrt zum Ziel von Cyberkriminellen werden, die von der grossen medialen Aufmerksamkeit und den hohen finanziellen Interessen profitieren.