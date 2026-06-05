Fifa-Boss Infantino gibt weitere Anpassung für WM 2026 bekannt

Fifa-Boss Gianni Infantino gibt eine weitere Anpassung für die WM 2026 bekannt. 48 Nationen nehmen an der Endrunde in Mexiko, Kanada und den USA teil. Die Fifa kündigt vor der WM 2026 eine weitere Neuheit an.

In knapp einer Woche beginnt in Mexiko , Kanada und den USA die WM 2026 . Fifa -Boss Gianni Infantino gibt eine weitere Anpassung für das Mega-Turnier bekannt. 48 Nationen nehmen an der Endrunde in Mexiko , Kanada und den USA teil.

Das Turnier in Nordamerika ist so groß, wie keine Weltmeisterschaft jemals zuvor. 48 Mannschaften kämpfen um die begehrteste Trophäe im Fußball. Die Fifa kündigt vor der WM 2026 eine weitere Neuheit an. Während der Nationalhymnen versammeln sich alle 26 Akteure jedes Teams um das Banner im Mittelkreis, damit jeder einzelne von ihnen - also nicht nur die Startelf - diesen symbolträchtigen Moment miterleben kann. Die Zeremonie vor der Partie wird man zudem mit zusätzlichen visuellen Elementen bereichern.

Darunter ein Banner im Mittelkreis, kleine Nationalflaggen sowie das charakteristische Fifa-Logo auf dem Spielfeld, so Infantino weiter. Das letzte Testspiel gegen Australien steht am Samstag (21 Uhr) an. Zum Auftakt der Gruppenphase trifft sie dann am 13. Juni auf Katar





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