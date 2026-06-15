Fidea Design und SAH Zentralschweiz starten Ausbildungsatelier für Arbeitsuchende

Fidea Design richtet gemeinsam mit dem SAH Zentralschweiz ein Atelier ein, das sechs Arbeitsplätze für Arbeitsuchende bietet. Das sechsmonatige Programm kombiniert praktische Produktion mit Bewerbungscoaching und soll die Integration in den regulären Arbeitsmarkt fördern.

In Luzern hat die Fidea Design GmbH gemeinsam mit dem Schweizerischen Arbeiterhilfswerk (SAH) Zentralschweiz ein neues Modell zur beruflichen Eingliederung von Arbeitsuchenden geschaffen. Im Juni wurden die Umbauarbeiten für das sogenannte SAH‑Atelier Konfektion abgeschlossen, wodurch sechs eigens zugeschnittene Arbeitsplätze entstanden sind.

Die Teilnehmenden erhalten dort für einen Zeitraum von sechs Monaten eine intensive Begleitung, die über reine Produktionstätigkeiten hinausgeht. Neben der praktischen Arbeit im Atelier werden individuell abgestimmte Bewerbungscoachings angeboten, es werden arbeitsmarktrelevante Kompetenzen aufgebaut und am Ende des Programms ein qualifiziertes Arbeitszeugnis ausgestellt. Ziel des Projekts ist es, die Chancen der Teilnehmenden auf eine dauerhafte Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu erhöhen und ihnen den Übergang aus der Arbeitslosigkeit zu erleichtern.

Fidea Design ist vor allem als nationales Produktlabel im Bereich Papeterie, Geschenkartikel und Wohnaccessoires bekannt. Das Unternehmen produziert und vertreibt seine Kollektionen schweizweit sowohl über einen eigenen Webshop als auch über zwei stationäre Geschäfte - eines in der Luzerner Altstadt{{{}{{}{{}{{}{{}{{}{}{}{}{}{}{}}{}}}}} und ein weiteres im Tourismusgebiet Lenzerheide.

Durch die enge Zusammenarbeit mit dem SAH eröffnet Fidea Design nun zudem einen sozialen Mehrwert: Die Arbeitsplätze im Atelier werden von den Teilnehmenden genutzt, um reale Produktionsprozesse kennenzulernen, was gleichzeitig die Produktionskapazität des Unternehmens erweitert. Die Kombination aus professioneller Arbeitsintegration und operativem Tagesgeschäft stellt ein innovatives Beispiel für verantwortungsvolle Unternehmensführung in der Schweiz dar. Das Projekt hat bereits positive Rückmeldungen von allen Beteiligten erhalten.

Die Teilnehmenden berichten von einem gestärkten Selbstbewusstsein und einer verbesserten Markt- und Bewerbungskompetenz, während das Unternehmen von der zusätzlichen Arbeitskraft und den frischen Ideen profitiert. Durch das strukturierte Coaching und die praktische Erfahrung im Atelier werden nicht nur fachliche Fähigkeiten vermittelt, sondern auch soziale Kompetenzen gefördert, die für eine langfristige Beschäftigung unerlässlich sind.

Das SAH‑Atelier Konfektion wird damit zu einem Modell, das nach seiner erfolgreichen Umsetzung in Luzern möglicherweise auch in anderen Regionen der Schweiz nachgeahmt werden könnte, um Arbeitsuchenden einen Weg zurück in den regulären Arbeitsmarkt zu ermöglichen





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