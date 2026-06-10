FHNW stärkt Weiterbildung in KI, Digitalisierung und Nachhaltigkeit für die Life Sciences

Die Life Sciences-Branche steht vor einem tiefgreifenden Wandel durch KI, Digitalisierung und Nachhaltigkeitsanforderungen. Die Hochschule für Life Sciences FHNW reagiert mit dem gezielten Ausbau ihres Weiterbildungsportfolios in diesen Bereichen, um Fachkräfte für die interdisziplinären Herausforderungen von Pharma, MedTech und Biotechnologie optimal vorzubereiten.

Die Life Sciences -Branche durchläuft einen tiefgreifenden Wandel, der durch Künstliche Intelligenz , digitale Produktions- und Datenprozesse, steigende regulatorische Anforderungen sowie ambitionierte Nachhaltigkeit sziele geprägt wird. Diese Entwicklungen verändern Forschung, Entwicklung und Produktion in den Bereichen Pharma , MedTech und Biotechnologie fundamental.

Gefragt sind zunehmend interdisziplinäre Fachkräfte, die an der Schnittstelle von Naturwissenschaft, Datenanalyse, Regulierung und Technologie agieren können. Ein aktueller Bericht des World Economic Forum unterstreicht diese Entwicklung: Kompetenzen in KI, Big Data und Technologie gehören zu den am stärksten wachsenden Anforderungen weltweit, insbesondere in datengetriebenen und streng regulierten Branchen wie den Life Sciences. Dr. Olga Samuel, Leiterin Weiterbildung an der Hochschule für Life Sciences FHNW, betont: Die Anforderungen verändern sich rasant.

Gefragt sind Fachkräfte, die interdisziplinär denken und wissenschaftliches, technologisches sowie regulatorisches Know-how verbinden. Vor diesem Hintergrund baut die Hochschule für Life Sciences FHNW ihr Weiterbildungsangebot gezielt aus und schärft ihre Schwerpunkte in den Bereichen Künstliche Intelligenz, digitale Transformation und nachhaltige Life Sciences. Im Fokus stehen Themen wie Large Language Models und KI-Anwendungen, nachhaltige Produktions- und Entwicklungsprozesse sowie die digitale Transformation als zentrale Voraussetzung für eine zunehmend digitalisierte und stark regulierte Branche.

Das Ziel ist, Fach- und Führungskräfte mit genau diesen Kompetenzen auszustatten, um sie optimal auf die aktuellen und zukünftigen Anforderungen der Industrie vorzubereiten. Der gezielte Ausbau des Weiterbildungsportfolios leistet gleichzeitig einen Beitrag zur Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit des Life Sciences-Standorts Basel und orientiert sich an den Klima- und Nachhaltigkeitszielen der Region Basel 2030. Die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW mit ihren zehn Hochschulen und Standorten in den Kantonen Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Solothurn bietet ein breites Spektrum an praxisnahen Studiengängen und Weiterbildungen.

Rund 14.500 Studierende sowie über 1.300 Dozierende in 34 Bachelor- und 25 Masterstudiengängen zeugen von der Bedeutung der Institution. Die Hochschule für Life Sciences FHNW deckt mit ihrer Lehre und Forschung die gesamte Wertschöpfungskette ab, mit besonderem Fokus auf Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Sie engagiert sich für neue präventive und therapeutische Produkte, beteiligt sich an der Entwicklung von Medizinalprodukten und Arzneimitteln und wirkt an innovativen Produktionsprozessen, der Digitalisierung in den Life Sciences sowie der Entwicklung ressourcenschonender Technologien im Umweltbereich mit.

Durch ihre enge Kooperation mit der Industrie ist sie ein zentraler Akteur in der Region. Zwei ergänzende Medienmitteilungen der FHNW begleiten diese Entwicklung: Die Hochschule für Informatik FHNW eröffnet ein High Performance Computing Lab, um komplexe datenintensive Fragen bewältigen zu können.

Zudem lädt der FHNW Campus Muttenz zum Tag der offenen Tür, um Interessierten die Möglichkeit zu geben, die Hochschule zu entdecken, auszuprobieren und mit Lehrenden und Studierenden ins Gespräch zu kommen





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