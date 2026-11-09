Feuerwerksinitiative 29. November: Schweizer Stimmvolk entscheidet über Lärmverbot

Am 29. November stimmt das Schweizer Stimmvolk über die Feuerwerksinitiative ab. Sie fordert ein Verbot für lautes Feuerwerk mit Ausnahmen für grosse Anlässe. Die Debatte berührt Traditionen wie das Rheinfall-Spektakel.

Am 29. November trifft das Schweiz er Stimmvolk eine wegweisende Entscheidung bezüglich der Feuerwerksinitiative. Die Volksinitiative "Für eine Einschränkung von Feuerwerk" verlangt ein generelles Verbot für den Verkauf und die Verwendung von lärm intensiven Feuerwerkskörpern im ganzen Landesgebiet. Nicht unter dieses strenge Verbot fallen sollten jedoch Feuerwerksartikel, die keinen Lärm verursachen, sowie professionelle Großveranstaltungen.

Initiative fordert Verbot mit Ausnahmen

Die Feuerwerksinitiative zielt primär auf die Einschränkung des privaten Feuerwerksschusses ab. Für große Anlässe wie den Nationalfeiertag am 1. August oder andere Volksfeste bleibt die Durchführung von professionellem Feuerwerk weiterhin möglich. Allerdings ist für diese Ereignisse eine spezifische Bewilligung der jeweiligen Kantone zwingend erforderlich. Selbst bei solchen genehmigten Großereignissen dürfen einzelne Personen kein lärmerzeugendes Feuerwerk abbrennen, um die Lärmbelästigung für die Anwohner zu minimieren. Dies stellt eine klare Abgrenzung zwischen kommerziellem Spektakel und privater Freizeitgestaltung dar.

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Historische Wurzeln in Mittelalter und Tourismus

Die Tradition des Feuerwerks in der Schweiz reicht weit in die Vergangenheit zurück. Laut Mischa Gallati, der an der Universität Zürich zu Alltagskulturen und Traditionen forscht, gab es bereits im späten Mittelalter Aktivitäten, die dem heutigen Feuerwerk ähnelten. Damals diente das Knallen jedoch eher militärischen Siegesfeiern, religiösen Festen oder Stadtfesten und war weniger auf Ästhetik als auf laute Effekte ausgelegt. Im 19. Jahrhundert entwickelte sich der Tourismus dann zum treibenden Faktor für das Feuerwerk, wie wir es heute kennen. Kurorte und Fremdenverkehrsorte nutzten das Phänomen, um ihre Gäste zu unterhalten, etwa durch Seenachtsfeste.

Dynamik des Rheinfall-Feuerwerks

Ein herausragendes Beispiel für die historische Verbindung von Tourismus und Feuerwerk ist das Spektakel am Rheinfall bei Schaffhausen. Sigi Vogel, der Chefeuerwerker der Organisation "Fire on rocks", verantwortet seit 56 Jahren das jährliche Event. Das erste Feuerwerk wurde dort im Jahr 1857 gezündet, als die Hotellerie in Neuhausen am Rheinfall aufschwung nahm. Hoteliers veranstalteten wöchentlich kleine Feuerwerke für ihre Gäste, bevor eine halböffentliche Organisation die Planung übernahm. Von Mitte Juni bis Mitte September fanden etwa 50 solcher Events statt. Während sich die Anzahl später reduzierte, konzentrierte sich das Spektakel stärker auf den 1. August. 1955 lockte das Event über 20'000 Zuschauer, was an den verkauften Billets zu 50 Rappen dokumentiert ist. Heute besuchen 12'000 bis 14'000 Menschen das Event.

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Privatfeuerwerk als Nachkriegs-Phänomen

Während große Feuerwerke eine lange Tradition haben, kam das private Feuerwerk in der Schweiz erst später auf. Mischa Gallati datiert diesen Trend auf die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Grund dafür waren steigende Kaufkraft, günstigere Produktionsweisen und Importe, die Feuerwerk für die breite Bevölkerung zugänglicher machten. Gleichzeitig wurde die Regulierung durch die Obrigkeit etwas lockere. Besonders an Silvester hat sich der Brauch in jüngerer Zeit stark verbreitet, wobei die Schweiz sich hier teilweise Vorbilder im Ausland abgeschaut hat.

Definition von Tradition und Zukunftsaussicht

Die Diskussion um die Feuerwerksinitiative ist auch eine Auseinandersetzung über den Sinn und Unsinn von Traditionen. Mischa Gallati betont, dass eine Tradition nicht jahrhundertealt sein muss. Entscheidend sei vielmehr, ob eine Praxis sich wiederholt und von den Menschen als wichtig empfunden wird. Die Bedeutung, die die Gesellschaft einem Brauch beimisst, bestimmt sein Überleben. Die Mehrheit der Stimmbevölkerung wird Ende November darüber entscheiden, ob der Brauch des privaten Feuerwerks auf wenige große Anlässe beschränkt wird oder ob das strenge Verbot angenommen wird. Diese Entscheidung wird die künftige Durchführung von privaten Feuerwerken in der Schweiz nachhaltig prägen.